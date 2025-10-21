آخرها لـ مصطفى فتحي، أغرب الأهداف في تاريخ الكرة المصرية (فيديو)

فاز فريق بيراميدز على نظيره فاركو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز، في مباراة شهدت تسجيل هدف غريب لمصطفى فتحي لاعب بيراميدز.

شهدت المباراة تسجيل مصطفى فتحي، لاعب نادي بيراميدز، هدفًا أثار دهشة الجميع، حيث جاء من ضربة رأس اصطدمت بأرض الملعب ثم سكنت شباك شيكا حارس فاركو بشكل غريب، بعدما فشل الحارس في الإمساك بالكرة رغم ضعف الضربة الرأسية.

"غرائب وطرائف" مصطفى فتحي يضاعف النتيجة لبيراميدز أمام فاركو بهدف سيحصد جائزة الهدف الأغرب في الدوري عن جدارة ⚽ pic.twitter.com/xjtJIr2DlI — ON Sport (@ONTimeSports) October 21, 2025

وانضم هدف مصطفى فتحى إلى قائمة طويلة من الأهداف الغريبة في الكرة المصرية، التي جاءت بسبب أخطاء قاتلة من حراس المرمى، وتنتج عنها أهداف كوميدية.

كوبري الحضري يطيح بالدراويش من الكأس

فى الدقيقة 114 من مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في نصف نهائي كأس مصر عام 2010، كانت النتيجة تعادل الفريقين، بهدف لمثله، ولكن تسبب خطأ عصام الحضري حارس الدراويش وقتها في دخول الكرة من بين قدميه بعد تسديدة محمد حامد "ميدو"، ليطيح بالدراويش من المسابقة.

هدف كارثي في مرمى أمير توفيق بمباراة دجلة والحرس

دخل أمر توفيق حارس مرمى فريق وادي دجلة، موسوعة الأهداف الساذجة، خلال لقاء دجلة وحرس الحدود في إطار مباريات المجموعة الأولى بالدوري المصري عام 2013، حيث قام محمد حليم قائد الحرس بتمرير الكرة بطريقة غريبة داخل منطقة جزاء وادي دجلة وارتطمت الكرة بالأرض وخرج أمير توفيق لالتقاطها ولكن الكرة غالطته ودخلت المرمى بصورة غريبة لتعلن عن هدف التقدم لفريق الحدود.

خطأ كارثي من عبد الواحد السيد

ارتكب عبد الواحد السيد حارس الزمالك السابق، خطأ كارثيا خلال فترة لعبه في نادي مصر المقاصة، حيث جاء الخطأ في مواجهة عرفة السيد مهاجم طلائع الجيش، ليمنح عرفة هدف التقدم المبكر في الدقيقة الثانية من اللقاء الذى انتهي بفوز الجيش، بستة أهداف مقابل هدف.

خروج غريب من محمود أبو السعود أمام بتروجت

ارتكب محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون، خطا كارثي في مباراة بتروجت، حيث سكنت الكرة في مرماه بسذاجة بعدما حاول زميله تمرير الكرة له لتسكن الشباك الخالية.

أحمد سعد يُسدد الكرة في أحمد عبد الظاهر

في خطأ ولا أغرب سدد أحمد سعد حارس مرمى حرس الحدود فى أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلى، لتسكن الكرة شباكه.

أخطاء شريف إكرامي

ارتكب شريف إكرامي حارس بيراميدز خطأ فادحا، وسجل بطريق الخطأ في مرماه، ليخسر 2-صفر أمام الرجاء البيضاوي المغربي في كأس الاتحاد الأفريقي عام 2021، حيث سدد عبد الإله مدكور لاعب الرجاء كرة ضعيفة، كانت في طريقها للخروج من المرمى، لكن إكرامي سقط أرضا وحاول الإمساك بها بيد أنها اصطدمت به ودخلت مرماه بغرابة.

وفي مباراة الأهلي والترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2017 أمام الترجي، حيث أمسك اكرامي الكرة بيده من خطأ كان على حدود المرمى واسكنها بنفسه داخل الشباك توقفت جماهير الأهلي كثيرا عند هذه اللعبة التي أظهرت القدرة الضعيفة لحارس الفريق على حراسة عرينه.

أهداف مباراة بيراميدز وفاركو

سجل فيستون ماييلي هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 23، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق مصطفى فتحي في الدقيقة 57.

تشكيل بيراميدز في مواجهة فاركو

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - مروان حمدي

بهذه النتيجة يحتل فريق بيراميدز الترتيب السادس بجدول الدوري برصيد 17 نقطة، ويأتي فاركو في الترتيب الأخير برصيد 6 نقاط.

بيراميدز بطلا لكأس السوبر الأفريقي

وتوج فريق نادي بيراميدز بلقب بطولة السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على نظيره فريق نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب الدفاع الجوي في السوبر الأفريقي.

قائمة بيراميدز في مواجهة فاركو

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس

