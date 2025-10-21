الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
برشلونة يكتسح أولمبياكوس بسداسية في دوري أبطال أوروبا

برشلونة
برشلونة

حقق فريق برشلونة فوزا عريضا ومستحقا على نظيره أولمبياكوس، بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "مونتجويك"، في المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة  برشلونة وأولمبياكوس

جاءت أهداف برشلونة عن طريق فيرمين لوبيز (هاتريك) في الدقائق 7و39و76، وثنائية لماركوس راشفورد في الدقائق 74 و79، وسجل لامين ياملا هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

تشكيل برشلونة ضد أولمبياكوس

تشكيل برشلونة لمواجهة أولمبياكوس

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: بالدي، إريك، كوبارسي، كوندي

خط الوسط: كاسادو، بيدري، درو

خط الهجوم: فيرمين، راشفورد، لامين يامال

مباراة برشلونة وأولمبياكوس

وكان برشلونة قد خاض مواجهتين في دوري أبطال أوروبا، حيث تغلب على نيوكاسل يونايتد في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف ـ ثم تعرض برشلونة للهزيمة من باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين لهدف في الجولة الثانية لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

بهذه النتيجة يحتل برشلونة المركز الثالث في الترتيب بدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، وأولمبياكوس يملك نقطة واحدة في المركز الـ32

مباراة برشلونة الليلة هي البروفة الأخيرة قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو بالدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

برشلونة أولمبياكوس برشلونة ضد أولمبياكوس مباراة برشلونة وأولمبياكوس دوري ابطال اوروبا

