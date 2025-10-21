الأربعاء 22 أكتوبر 2025
حوادث

تهريب بضائع جمركية وتزوير المستندات أبرزها، أمن المنافذ يحرر 67 قضية متنوعة

أمن المنافذ
أمن المنافذ

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

إصابة شخصين صدمهما سائق دراجة نارية فى المنيا وفر هاربا

وزير الداخلية يبحث مع المستشار الشرطي للأمم المتحدة تعزيز التعاون وحفظ السلام بمناطق النزاعات

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 67 قضية متنوعة من بينها تهريب بضائع جمركية، وتزوير المستندات، وفي مجال الأمن العام.

كما أسفرت الجهود، عن تحرير مخالفات مرورية متنوعة، بالإضافة إلى تنفيذ أحكام قضائية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مهام قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية

الجدير بالذكر أن قطاع أمن المنافذ يضطلع بتنفيذ العديد من المهام الشرطية وأبرزها: 

1- توسيع مفهوم التخطيط الأمني للمنشآت الواقعة بجانبي القناة بما يجابه أي احتمالات طارئة أو أعمال تخريبية وكفيلًا بتحقيق المواجهة الفعالة والناجزة بوضع تصورات سابقة مدروسة تراعي كل الاحتمالات وسيناريوهات التعامل معها.

2- وضع خطة تنفيذ السياسة العامة للوزارة فى مجال تأمين المواني المصرية بأنواعها.

3- مراقبة تنفيذ هذه الخطة ومتابعة نتائجها واقتراح ما يتعين له من تعديلات عليها.

4- مراقبة قيام أجهزة القطاع المختلفة بواجبها والتأكد من إشرافها على كافة الأجهزة التابعة.

5- وضع ضوابط أمن النقل بالمواني (الجوية – البرية – البحرية – النهرية) لبعض الاعتبارات الهامة التي يتم تنفيذها فى ضوء صدور المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ودخولها حيز التنفيذ الإجباري بجميع الموانئ واتخاذ بعض الإجراءات التنسيقية مع سلطات النقل البحري والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

