السبت 07 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط تشكيل عصابى للنصب والاحتيال على أصحاب المصانع بالزيتون

ضبط تشكيل عصابى للنصب
ضبط تشكيل عصابى للنصب والاحتيال على أصحاب المصانع بالزيتون

 تمكنت  أجهزة الامن بالقاهرة ، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والاحتيال على أصحاب المصانع.
 
تلقى قسم شرطة الزيتون  بمديرية أمن القاهرة  بلاغا من (مالك شركة لتعبئة المواد الغذائية، موظفين بالشركة- كائنة بمحافظة المنوفية) بتضررهم من (أحد الأشخاص) لسابقة اتفاقه معهـــم على التقابل بدائرة القسم لشراء عدد من عبوات السلع الغذائية نظير مبلغ مالى محدد، إلا أنه عقب تحميلها على دراجة نارية "تروسيكــل" قام بمغافلتهــم والاستيلاء عليها وفر هاربًا دون سداد قيمتهــــا.

 

ضبط تشكيل عصابى للنصب والاحتيال على أصحاب المصانع بالزيتون

وبإجراء  التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية")، وعُثر بحوزتهم على مضبوطات أبرزها (عدد من عبوات السلع الغذائية "متحصلات الواقعة" - مبلغ مالى حصيلة نشاطهم الإجرامى).

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 وبمواجهتهم اإعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأضافوا بتكوينهم  تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على مالكي المصانع، وارتكابهم 3  وقائع سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمخزن خاص بأحد المتهمين كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول.
 

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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