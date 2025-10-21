الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كشف ملابسات فيديو تعدي شخصين على سائق توك توك في كرداسة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شخصين بالتعدي بالضرب على آخر باستخدام سلاح أبيض وإحداثهما إصابته بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 اكتوبر الجاري تلقي مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز بحدوث مشاجرة بين طرف أول (شقيقها "مصاب بكسر بالساق اليسرى") وطرف ثان (عامل وسائق  "توك توك")، لاعتراض الأول على قيام الطرف الثانى بترك  "التوك توك" أمام منزل المجني عليه، فتعديا عليه بالضرب وأحدثا إصابته المشار إليها.


وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين الظاهرين فى مقطع الفيديو، والأداتين المستخدمتين فى الاعتداء وهما سلاح أبيض وعصا خشبية..  وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وبررا ذلك بوجود خلافات سابقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية الجيزة مواقع التواصل الاجتماعي مركز شرطة كرداسة مديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي بالضرب على طفل بالدقهلية

تجديد حبس سائق بتهمة التعدي بالضرب على زميله في الأزبكية

الأكثر قراءة

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

نقابة العلاج الطبيعي تحيل أخصائية للتحقيق بعد استخدام حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي

مدروسة بعناية !

تصاعد الأدخنة أسفل دائرى المنيب إثر نشوب حريق (فيديو وصور)

إصابة فتاة بإعياء شديد بعد تناولها قطعة حشيش ظنتها "شيكولاتة" بالمطرية

أول تعليق من روسيا على تهديد طائرة بوتين في بولندا

أُغمي عليه أثناء شرح أحد الدروس، وفاة معلم بإحدى مدارس شرق القاهرة

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

أسعار الذهب تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات الثلاثاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء حلق الذهب في المنام وعلاقته بزيادة قريبا في الأموال

هل شدّ الرحال لزيارة مساجد آل البيت مخالف للسنة؟ أستاذ فقه يحسم الجدل

"أزهر بودكاست" يوثق الدور الوطني للأزهر الشريف في الدفاع عن الوطن وحماية هويته (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية