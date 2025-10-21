كشف ملابسات فيديو تعدي شخصين على سائق توك توك في كرداسة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شخصين بالتعدي بالضرب على آخر باستخدام سلاح أبيض وإحداثهما إصابته بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 اكتوبر الجاري تلقي مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز بحدوث مشاجرة بين طرف أول (شقيقها "مصاب بكسر بالساق اليسرى") وطرف ثان (عامل وسائق "توك توك")، لاعتراض الأول على قيام الطرف الثانى بترك "التوك توك" أمام منزل المجني عليه، فتعديا عليه بالضرب وأحدثا إصابته المشار إليها.



وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين الظاهرين فى مقطع الفيديو، والأداتين المستخدمتين فى الاعتداء وهما سلاح أبيض وعصا خشبية.. وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وبررا ذلك بوجود خلافات سابقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق.

