الداخلية تضبط سائق نقل سار عكس الاتجاه بالقاهرة وعرض حياة المواطنين للخطر

الداخلية تضبط سائق
الداخلية تضبط سائق نقل سار عكس الاتجاه بالقاهرة، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة نقل يسير عكس الاتجاه بالقاهرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة النقل التي ظهرت في الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية.

كشف ملابسات فيديو تعدي شخصين على سائق توك توك في كرداسة

القبض على منتحل صفة ضابط شرطة بتهمة النصب على طالبة بالجيزة

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك برغبته في اختصار الطريق.
تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائق، في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط المخالفات المرورية وردع السلوكيات التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق.

الجريدة الرسمية