أخبار مصر

رئيس المؤسسة العلاجية يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير الرعاية المركزة بمستشفى القبطي

د. محمد شقوير رئيس
د. محمد شقوير رئيس المؤسسة العلاجية

أجرى الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، جولة تفقدية داخل مستشفى القبطي بالقاهرة، لمتابعة سير العمل وعمليات التطوير الجارية في عدد من الأقسام الطبية.

شملت الجولة تفقد قسم الرعاية المركزة الذي يخضع حاليًا لأعمال تطوير، ويعمل بطاقة 12 سرير رعاية، إلى جانب زيارة قسم الاستقبال والطوارئ وعدد من الأقسام الحيوية الأخرى بالمستشفى.

ضرورة الإسراع في استكمال أعمال رفع كفاءة قسم الرعاية المركزة 

 

وخلال الجولة، شدد الدكتور شقوير على ضرورة الإسراع في استكمال أعمال رفع كفاءة قسم الرعاية المركزة والتوسع في عدد الأسرة لتصل إلى 12 سريرًا إضافيًا تُضاف إلى 19 سريرًا فعّالًا حاليًا داخل المستشفى، بما يعزز من القدرة الاستيعابية للخدمات المقدمة للمرضى.

كما وجه بسرعة تجهيز الرعاية الجديدة بجميع المستلزمات من أسِرّة كهربائية ومناضد للطعام وأدوات مساعدة للمرضى (كومود)، مؤكدًا أهمية تسريع وتيرة أعمال التطوير بما يتناسب مع حجم تردد المرضى على المستشفى، مع زيادة أعداد الأطباء والتوسع في التخصصات الطبية لضمان تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.

الصحة توضح أضرار زواج الفتيات دون سن 18 عاما

الصحة تنظم قافلة طبية في أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى العجوزة بمشاركة خبير عالمي

ورافق رئيس مجلس الإدارة خلال الجولة كل من الدكتور أسامة أنور مدير عام المستشفى،
الدكتور مينا جرجس نائب المدير.

