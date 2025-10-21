الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
أخبار مصر

الصحة تنظم قافلة طبية في أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى العجوزة بمشاركة خبير عالمي

قافلة طبية بمستشفى
قافلة طبية بمستشفى العجوزة
 أعلنت وزارة الصحة عن تنظيم قافلة طبية متخصصة في أمراض الجهاز الهضمي تحت عنوان “مناظرة حالات الجهاز الهضمي المعقدة”، وذلك بمستشفى العجوزة التخصصي.

 

دعم تبادل الخبرات الطبية وتطوير أداء الكوادر الصحية

 يأتي هذا التنظيم تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إلى دعم تبادل الخبرات الطبية وتطوير أداء الكوادر الصحية في مختلف التخصصات الطبية.

وشهدت فعاليات القافلة مشاركة بارزة من الخبير العالمي الدكتور كريم أبو المجد، أستاذ الجراحة بجامعة كيس ويسترن ريزيرف في الولايات المتحدة الأمريكية، والمدير المؤسس لبرنامج إعادة تأهيل وزراعة الأمعاء (CGRT) بمؤسسة كليفلاند كلينك الأمريكية، ما شارك في الفعاليات نخبة من كبار أساتذة وأطباء الجهاز الهضمي والمناظير العلاجية المتقدمة في مصر.


 وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الفريق الطبي المشارك يتكون من 13 طبيبًا متخصصًا في مجالات متنوعة تشمل جراحات الجهاز الهضمي، جراحات المريء والأورام، أمراض حركية الجهاز الهضمي، والتهاب القولون التقرحي لدى الكبار والأطفال، بالإضافة إلى مناظير الجهاز الهضمي العلاجية المتقدمة. 

 

مناظرة وتقييم 11 حالة دقيقة ومعقدة في تخصص الجهاز الهضمي

وخلال القافلة، تم مناظرة وتقييم 11 حالة دقيقة ومعقدة في تخصص الجهاز الهضمي، منها 10 حالات لمرضى بالغين تتراوح أعمارهم بين 23 و70 عامًا، وحالة واحدة لطفل يبلغ 9 سنوات، مع تنوع في درجات الخطورة بين الشديدة والمتوسطة.

من جانبها، أكدت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن القافلة أسفرت عن نتائج إيجابية ملموسة، أبرزها تبادل الخبرات العلمية والعملية بين الخبير العالمي وفريق مستشفى العجوزة، ووضع خطط علاجية دقيقة لكل الحالات المعروضة مع تحديد تلك التي تحتاج إلى تدخلات جراحية. 

كما ساهمت في تعزيز مكانة المستشفى كمركز طبي متقدم قادر على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة


وفي ختام الفعاليات، أشار الدكتور أحمد سمير، مدير مستشفى العجوزة التخصصي، إلى أن هذه القافلة تبرز الدور الرائد للمستشفى وجهود أمانة المراكز الطبية المتخصصة في تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

«الصحة» تعلن فتح باب التقديم لحركة تكليف الأطباء البشريين دفعة يونيو 2024

"الصحة" تستعد لعقد النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC’25


ويأتي هذا النجاح تأكيدًا على التزام وزارة الصحة والسكان وإدارة المستشفى بالسعي نحو التميز الطبي، وتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة، في إطار استراتيجية الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتعزيز التبادل الدولي للخبرات الطبية، مما يعزز من مكانة مصر إقليميًا في مجالات الطب.

