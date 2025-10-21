الصحة توضح أضرار زواج الفتيات دون سن 18 عاما

أطلق المجلس القومي للسكان حملة توعوية جديدة تحت شعار «طفولتها حقها»، بهدف التصدي لظاهرة زواج القاصرات التي لا تزال تهدد مستقبل آلاف الفتيات في مصر.

المفهوم الخاطئ الذي يربط بين "الستر" وزواج الطفلة

تسلط الحملة الضوء على المفهوم الخاطئ الذي يربط بين "الستر" وزواج الطفلة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 71% من حالات زواج الأطفال تحدث بدافع "العادات والتقاليد"، حيث يعتقد بعض الآباء والأمهات أن تزويج الفتاة مبكرًا يحميها، بينما في الحقيقة يعرضها لمخاطر صحية ونفسية جسيمة.

أضرار زواج الفتيات دون سن 18 عاما

وتوضح الحملة أن زواج الفتيات دون سن 18 عامًا يعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الطفلة، ويُسبب أضرارًا خطيرة، منها:

انهيار الصحة الجسدية والنفسية للفتاة التي لا تكون مؤهلة لتحمل مسئوليات الزواج أو الأمومة.

ارتفاع مخاطر الحمل والولادة، ما يعرض حياة الأم والجنين للخطر.

زيادة احتمالات العنف الأسري، حيث تتعرض العديد من الفتيات القاصرات للإهانة أو الضرب، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تفكك الأسرة ودمار مستقبل الأطفال.

القانون المصري يجرم توثيق زواج من هم دون 18 عاما



وأكد المجلس القومي للسكان أن القانون المصري يجرم توثيق زواج من هم دون 18 عامًا، داعيًا الأسر إلى التمسك بحق بناتهن في التعليم والنمو والنضج قبل الزواج، ومشيرًا إلى أن الوعي الحقيقي هو الذي يمنح الفتاة فرصة للحياة والاختيار والمستقبل.

ووجه المجلس القومي للسكان رسالة مؤثرة إلى أولياء الأمور: "لو فاكر إنك بتستر بنتك بزواج الأطفال، فكر تاني... لأنك ممكن تكون بتكسر ظهرها، الستر الحقيقي إنك تديها فرصة تكبر وتتعلم وتعيش."

