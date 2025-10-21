«الصحة» تعلن فتح باب التقديم لحركة تكليف الأطباء البشريين دفعة يونيو 2024

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع تنمية المهن الطبية، الإدارة العامة لشئون التكليف، عن بدء التقديم لحركة تكليف الأطباء البشريين من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة دفعة يونيو 2024، وكذلك الأطباء الذين أنهوا سنة الامتياز في نهاية أغسطس 2025، والأطباء الذين لم يتقدموا للتكليف من دفعة ديسمبر 2023.

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيتم بنظام التنسيق الإلكتروني العام لتحديد التكليف أو التخصص وفقًا للمعايير التالية:

الاحتياجات – المجموع – الرغبات – التوزيع الجغرافي، وذلك في ضوء الطاقات المتاحة بمختلف الجهات الصحية.

حق التقدم لاحقًا لحركة النيابات بعد قضاء عام فعلي في العمل بالموقع المكلف به

وأكدت الوزارة أن للأطباء الذين يتم تكليفهم بالتخصص حق التقدم لاحقًا لحركة النيابات بعد قضاء عام فعلي في العمل بالموقع المكلف به، كما يسمح لهم بتعديل التكليف إلى محافظة السكن بعد مرور عام من العمل الفعلي في نفس التخصص.

وأضافت أنه يحق للأطباء الحصول على إخلاء طرف لتنفيذ إعلانات الجامعات، وذلك وفقًا للشروط المقررة للإعارة.

وتشمل مواعيد التسجيل:

تسجيل البيانات: من 23 أكتوبر حتى 31 أكتوبر 2025.

تسجيل الرغبات: من 2 نوفمبر حتى 11 نوفمبر 2025.

ودعت الوزارة الأطباء الراغبين في معرفة مزيد من التفاصيل إلى الاطلاع على قواعد الحركة عبر موقع التكليف الرسمي.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على توزيع الكوادر الطبية بشكل عادل وفعال على مستوى الجمهورية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

