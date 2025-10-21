الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

«الصحة» تعلن فتح باب التقديم لحركة تكليف الأطباء البشريين دفعة يونيو 2024

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو
ads

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع تنمية المهن الطبية، الإدارة العامة لشئون التكليف، عن بدء التقديم لحركة تكليف الأطباء البشريين من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة دفعة يونيو 2024، وكذلك الأطباء الذين أنهوا سنة الامتياز في نهاية أغسطس 2025، والأطباء الذين لم يتقدموا للتكليف من دفعة ديسمبر 2023.

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيتم بنظام التنسيق الإلكتروني العام لتحديد التكليف أو التخصص وفقًا للمعايير التالية:
الاحتياجات – المجموع – الرغبات – التوزيع الجغرافي، وذلك في ضوء الطاقات المتاحة بمختلف الجهات الصحية.

حق التقدم لاحقًا لحركة النيابات بعد قضاء عام فعلي في العمل بالموقع المكلف به

وأكدت الوزارة أن للأطباء الذين يتم تكليفهم بالتخصص حق التقدم لاحقًا لحركة النيابات بعد قضاء عام فعلي في العمل بالموقع المكلف به، كما يسمح لهم بتعديل التكليف إلى محافظة السكن بعد مرور عام من العمل الفعلي في نفس التخصص.

وأضافت أنه يحق للأطباء الحصول على إخلاء طرف لتنفيذ إعلانات الجامعات، وذلك وفقًا للشروط المقررة للإعارة.

وتشمل  مواعيد التسجيل:

تسجيل البيانات: من 23 أكتوبر حتى 31 أكتوبر 2025.

تسجيل الرغبات: من 2 نوفمبر حتى 11 نوفمبر 2025.

ودعت الوزارة الأطباء الراغبين في معرفة مزيد من التفاصيل إلى الاطلاع على قواعد الحركة عبر موقع التكليف الرسمي.

"الصحة" تستعد لعقد النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC’25

وزير الصحة يبحث مع سفير فرنسا خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على توزيع الكوادر الطبية بشكل عادل وفعال على مستوى الجمهورية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأطباء البشريين الجامعات الحكومية التوزيع الجغرافى الخدمات الصحية المقدمة خريجي الجامعات الحكومية والخاصة خريجي الجامعات الحكومية وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

معهد القلب يستضيف فريق عالمي لجراحات قلب الأطفال في تعاون مصري إيطالي

"الصحة" تستعد لعقد النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC’25

وجبات إفطار صحية ترفع سكر الدم أكثر من الحلويات

عبدالغفار يبحث إدخال تقنيات المستشفيات الذكية والجراحة الروبوتية ضمن المنظومة الصحية

الرعاية الصحية: تقديم 50 ألف خدمة طبية للاجئين من 60 دولة

وزير الصحة يبحث مع سفير فرنسا خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة

قد تكلفهم صحتهم، معهد التغذية يحذر من الوجبات التي لا تتجاوز مدة تحضيرها 45 دقيقة

متى يمكن إجراء عملية بناء الثدي بعد الاستئصال؟ جراح أورام يجيب

الأكثر قراءة

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

هيثم الحريرى يطعن على حكم تأييد قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

لا أعرف شيئًا عن ابني، مصطفى هريدي يتصدر التريند بعد حواره مع عمرو الليثي

في حب آل البيت، دليلك لاحتفالات الليلة الكبيرة بمولد الإمام الحسين 2025

القبض على 11 سيدة في شبكة آداب "الواتساب" بالدقهلية

"اتبرع أنت بمزاجك"، علاء مبارك يهاجم عمرو أديب بعد إلزامه المصريين التبرع لغزة

رئيس المخابرات العامة يتوجه إلى إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

تراجع كبير يضرب أسعار الذهب وهذا العيار يهبط إلى 4950 جنيها

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل طلب الحاجة من الحسين أو السيدة زينب كفرا؟.. رد حاسم من أستاذ فقه

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بوظيفة مرموقة وربح فى التجارة

أدعية صباحية للرزق يمكنك ترديدها بسهولة

المزيد
الجريدة الرسمية