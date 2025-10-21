الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
رئيس هيئة التأمين الصحي يجتمع مع مديري الأفرع لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

عقد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي صباح اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة، بحضور الدكتور سيد جلال، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، ومديري فروع ومستشفيات الهيئة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

استعرض الدكتور أحمد مصطفى، نتائج جولات المرور التي أُجريت مؤخرًا على عدد من فروع ومستشفيات الهيئة، إلي جانب أبرز الإيجابيات والتحديات التي تم رصدها، وأكد على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لكافة وحدات الهيئة لضمان تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

ضرورة تطبيق كروت متابعة العمليات الجراحية

ناقش الاجتماع عددًا من المحاور الهامة، من أبرزها، متابعة تجهيزات واستعدادات الخطة الطبية لبعثة الحج، خطة تطوير العمل بأقسام الطوارئ وآليات المرور  الموحدة من جانب مديري الفروع والمستشفيات لمتابعة انتظام العمل والخدمات الطبية المقدمة.

كما أوصى الاجتماع بضرورة تطبيق كروت متابعة العمليات الجراحية، وتفعيل القائمة الموحدة لمراجعة العمل بالعيادات الخارجية، إلي جانب مراجعة عقود الصيانة للأعمال الكهروميكانيك لضمان أمن وسلامة المرضى والعاملين.

ونوه رئيس الهيئة عن أهمية دور مديري التموين الطبي ومديري الفروع في حصر نواقص من الأدوية والمستلزمات، مشددَا على أهمية الإبلاغ الفوري عن النواقص والاحتياجات قبل انتهاء مخزون الدواء بمدد كافية.

الصحة تنظم قافلة طبية في أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى العجوزة بمشاركة خبير عالمي

«الصحة» تعلن فتح باب التقديم لحركة تكليف الأطباء البشريين دفعة يونيو 2024

كما أكد الدكتور أحمد مصطفى، على أهمية تكامل الجهود بين جميع قطاعات الهيئة، موضحَا أن العمل التعاوني والتواصل الفعّال يمثلان حجر الأساس لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وضمان تقديم خدمات صحية متميزة تسهم في الارتقاء المستمر بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

