"الصحة" تستعد لعقد النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC’25

 أعلنت وزارة الصحة والسكان أهداف النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، والتي من المقرر أن تعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025 في أحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المؤتمر يأتي هذا العام ليؤكد التزام الدولة بدفع عجلة التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، من خلال معالجة التحديات السكانية والصحية والاجتماعية، واستثمار الطاقات البشرية في بناء المستقبل.

 

تعزيز التنمية البشرية المستدامة من خلال الاستثمار في التعلم مدى الحياة

وتابع المتحدث الرسمي أن أهداف النسخة الثالثة من المؤتمر هذا العام تتضمن تعزيز التنمية البشرية المستدامة من خلال الاستثمار في التعلم مدى الحياة، والمهارات الرقمية، وضمان المساواة في فرص التعليم والعمل للجميع، وتعزيز العدالة الصحية والاجتماعية عبر توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، ودمج المحددات الاجتماعية للصحة ضمن السياسات العامة، مع إعطاء الأولوية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

وأضاف "عبدالغفار" أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى تمكين الأجيال كافة عبر دعم المشاركة الفعالة في المجتمع، وتشجيع الشيخوخة الصحية والمنتجة، وإتاحة الفرص الكاملة لإطلاق طاقاتهم في مسارات التنمية.

توظيف الثقافة والرياضة كوسائل فعالة لبناء الانتماء المجتمعي

 واستكمل "عبدالغفار" أن النسخة الثالثة تهدف إلى تعزيز الهوية والتماسك الاجتماعي من خلال توظيف الثقافة والرياضة كوسائل فعالة لبناء الانتماء المجتمعي، وتعزيز المرونة والمشاركة المدنية، والاستجابة للتحديات العالمية المرتبطة بالهجرة، والتغير البيئي، والهشاشة السكانية، عبر تبني حلول مبتكرة قائمة على المعرفة، تتماشى مع التحولات العالمية الراهنة.

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها إلى المهتمين بقضايا التنمية البشرية والسكان والصحة العالمية للتسجيل والمشاركة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25).

