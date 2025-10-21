نقابة العلاج الطبيعي تحيل أخصائية للتحقيق بعد استخدام حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي

قررت النقابة العامة للعلاج الطبيعي إحالة إحدى الأخصائيات للتحقيق، بعد ضبطها تمارس أنشطة طبية خارج نطاق تخصصها، في خطوة تؤكد التزام النقابة بحماية المرضى والحفاظ على المعايير المهنية والقانونية داخل القطاع الصحي.

إجراءات تجميلية مثل حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي

وقالت النقابة في بيان رسمي، إنها أحالت الدكتورة (ل. ف.) إلى التحقيق، بعد ثبوت ممارستها إجراءات تجميلية مثل حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي، إلى جانب إجراء عمليات تكميم، وهي أنشطة طبية لا تندرج ضمن اختصاصات مهنة العلاج الطبيعي ويحظر القانون ممارستها من غير الأطباء المتخصصين.

وأكد البيان أن هذه ليست المرة الأولى التي ترتكب فيها الأخصائية المخالفة تلك التجاوزات، مشيرًا إلى أنها تجاهلت تحذيرات سابقة صدرت من النقابة، رغم تنبيهها بعدم ممارسة أي أعمال طبية تتجاوز اختصاصها.

تعليق عضوية الأخصائية مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات

واتخذت النقابة عدة إجراءات تأديبية، تضمنت تعليق عضوية الأخصائية مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات، مع إبلاغ الجهات التنفيذية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضدها.

وشددت النقابة على أنها لن تتهاون مع أي تجاوز أو تعدٍّ على اختصاصات المهن الطبية الأخرى، مؤكدة أن الحفاظ على ضوابط الممارسة المهنية هو مسؤولية جماعية لضمان سلامة المرضى وسمعة المهنة.

كما ناشدت النقابة جميع العاملين في مجال العلاج الطبيعي بعدم التعامل مع الأخصائية المخالفة، لعدم حصولها على ترخيص قانوني لممارسة تلك الأنشطة.

ويأتي هذا القرار ضمن حملة موسعة تقودها النقابة لمواجهة الممارسات غير القانونية في مجال العلاج الطبيعي، والتصدي لأي محاولات لتشويه المهنة أو استغلالها في أنشطة تجميلية وطبية غير مصرح بها.

