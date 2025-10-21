الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
وجبات إفطار صحية ترفع سكر الدم أكثر من الحلويات

يفترض كثيرون أن الشوكولاتة والكعك والمعجنات هي السبب الأول وراء ارتفاع سكر الدم، إلا أن دراسات حديثة وأطباء  تغذية يؤكدون أن بعض الأطعمة التي نعتبرها “صحية” قد تحدث التأثير نفسه أو حتى تفوقه  خصوصًا في وجبات الإفطار الشائعة.

تقول الدكتورة أليسيا روهنيلت، أخصائية الغدد الصماء، إن بعض الخيارات التي تبدو مثالية لبداية اليوم، مثل أكياس الشوفان الفوري، ولاتيه حليب الشوفان، قد تتسبب في ارتفاع حاد وسريع في مستويات الجلوكوز بالدم وفقا لما نشر على Times of india.

وتوضح أن هذا الارتفاع المفاجئ يمكن أن يؤدي إلى هبوط مفاجئ لاحق في السكر، يُسبب الشعور بالتعب، وقلة التركيز، والرغبة الشديدة في تناول المزيد من الطعام.

أكياس الشوفان الفوري.. ليست صحية كما تظن

رغم أن الشوفان يعتبر من أكثر خيارات الإفطار الصحية شيوعًا، فإن الأنواع سريعة التحضير تخضع لعمليات معالجة مكثفة تجعلها تُهضم بسرعة، ما يرفع سكر الدم بسرعة تفوق الشوكولاتة أحيانًا.


تشير الدكتورة روهنيلت إلى أن المؤشر الجلايسيمي للشوفان الفوري يتراوح بين 79 و83، بينما الشوكولاتة غالبًا أقل من ذلك.
وتنصح بإعداده بالحليب بدل الماء، مع إضافة مكسرات أو بذور أو زبدة الفول السوداني، إذ تُبطئ هذه الإضافات امتصاص السكر وتمنح طاقة ثابتة حتى الظهر.

 

لاتيه حليب الشوفان

يروج لاتيه حليب الشوفان كمشروب نباتي صحي، لكنه يحتوي على شوفان محلل إنزيميًا يرفع المؤشر الجلايسيمي، إضافة إلى المحليات التي تستخدم في كثير من المقاهي.


توضح أخصائية الغدد الصماء  أن هذا المشروب قد يرفع سكر الدم إلى مستويات تتراوح بين 65 و75، أي ضمن الفئة المتوسطة إلى العالية.
ولجعل اللاتيه أكثر أمانًا، توصي باستبدال حليب الشوفان بـ حليب اللوز، وتجنب الإضافات السكرية، أو تناوله إلى جانب مصدر بروتين مثل البيض أو الزبادي.

أكدت أخصائية الغدد الصماء  أن تناول أطعمة ذات مؤشر جلايسيمي مرتفع حتى لو كانت تعتبر “صحية” يؤدي إلى تقلبات حادة في الجلوكوز. 

ومع مرور الوقت، قد يسهم ذلك في زيادة مقاومة الأنسولين، ورفع خطر الإصابة بـ السكري من النوع الثاني.


وتشير دراسة نشرت في مجلة Frontiers in Nutrition إلى أن الأنظمة الغذائية منخفضة المؤشر الجلايسيمي (LoGI) تُقلل من مقاومة الأنسولين وتساعد على استقرار مستويات السكر بعد الوجبات، مقارنة بالأنظمة عالية المؤشر الجلايسيمي (HiGI).


أكدت الطبيبة أنها ليست كل الأطعمة الصحية آمنة لسكر الدم، لكن ببعض التعديلات الذكية، يمكن تحويلها إلى وجبات تغذي الجسم دون أن ترهق الأيض

أعراض مرض الهاشيموتو ومخاطر الإصابة به

علاج طفلك من الزكام بالمواد الطبيعية، راحة وشفاء بدون أدوية

أشارت إلى أن فهم تأثير الأطعمة على سكر الدم، خطوة أساسية للحفاظ على طاقة متوازنة وصحة مستقرة على مدار اليوم، فليس المهم أن يبدو الطعام صحيًا، بل أن يكون كذلك فعلًا.

