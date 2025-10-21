معهد القلب يستضيف فريق عالمي لجراحات قلب الأطفال في تعاون مصري إيطالي

استضاف معهد القلب القومي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فريقًا طبيًا إيطاليًا متخصصًا في جراحات قلب الأطفال، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي الإيطالية، وتحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أ.د. خالد عبد الغفار، وفي خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بالارتقاء بالخدمات الطبية وتبني أحدث التقنيات العالمية في مجال جراحة القلب.

تطبيق أحدث التقنيات الجراحية وتقديم خدمة طبية متميزة مجانًا لجميع المرضى

وأكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن هذه الزيارة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة المستدامة لتطبيق أحدث التقنيات الجراحية داخل وحداتها وتقديم خدمة طبية متميزة مجانًا لجميع المرضى.



وأوضح أن التعاون مع كبرى الجامعات والمراكز الطبية العالمية يُسهم في تطوير مهارات الكوادر الطبية المصرية، لاسيما الأطباء الشباب، من خلال التدريب العملي المباشر واكتساب الخبرة في التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة لجراحات قلب الأطفال.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الهادي، عميد معهد القلب القومي، أن الزيارة شهدت تنفيذ ست جراحات معقدة لإصلاح العيوب الخلقية بالقلب للأطفال، تحت إشراف الأستاذ الدكتور عماد الصراوي رئيس أقسام الجراحة بالمعهد، وبقيادة الأستاذ الدكتور سامح الأمين المشرف على قسم جراحة قلب الأطفال.



وأشار إلى أن جميع الحالات التي أجريت لها العمليات بحالة مستقرة، مؤكدًا أن الزيارة لم تقتصر على الجوانب العملية فقط، بل شملت أيضًا تدريبًا تفاعليًا للأطباء المصريين، حيث تم بث الجراحات مباشرة في قاعة المعهد الكبرى (قاعة أ.د. حسونة سبع)، لإتاحة فرصة النقاش والتحليل الفني أثناء العمليات وتحقيق أقصى استفادة علمية ممكنة.

وأشاد الفريق الطبي الإيطالي بالمستوى المهني الرفيع للفريق الجراحي المصري وبالإمكانات المتميزة لمعهد القلب القومي، مؤكدين أن التعاون المثمر بين الجانبين يُجسّد نموذجًا ناجحًا لتبادل الخبرات الطبية وتطوير الرعاية الصحية للأطفال الذين يعانون من أمراض القلب الخلقية.

أكد على أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية والتعاون الدولي التي تنفذها الهيئة مع مؤسسات طبية عالمية، لترسيخ مكانة معهد القلب القومي كـ صرح طبي رائد في مصر والشرق الأوسط وبيت خبرة يقدم الأمل والعلاج لكل طفل يحتاج إلى قلب جديد ينبض بالحياة.

