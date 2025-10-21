الرعاية الصحية: تقديم 50 ألف خدمة طبية للاجئين من 60 دولة

ألقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى المنعقد ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والمنظم من قبل وزارة الخارجية والهجرة بالتعاون مع المنظمات الأممية، وبمشاركة سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية المعنية بقضايا الهجرة واللاجئين.

وشهد الاجتماع حضورا رفيع المستوى ضم كلٍّ من السفير عمرو الشربيني، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، محمد عبدكير، رئيس ديوان المنظمة الدولية للهجرة، أنجلينا إيخهورست، سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، السيدة إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر بالنيابة عن السيد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجالات الهجرة واللاجئين والتنمية المستدامة.

منشآت الهيئة قدّمت أكثر من 50 ألف خدمة طبية وعلاجية للاجئين من 60 جنسية مختلفة

أكد الدكتور أحمد السبكي أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبحت نموذجًا إنسانيًا عالميًا في احتضان اللاجئين والمهاجرين، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والحياتية لهم بلا أي تفرقة، وبنفس جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين، تجسيدًا لنهج الدولة في العدالة والمساواة وصون الكرامة الإنسانية.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن منشآت الهيئة قدّمت أكثر من 50 ألف خدمة طبية وعلاجية للاجئين من 60 جنسية مختلفة، وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية في تقديم الخدمات الصحية، بما يعكس جاهزية المنشآت التابعة للهيئة وكفاءة كوادرها الطبية في تلبية الاحتياجات الصحية والإنسانية للجميع دون تمييز.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن تقديم الرعاية الصحية في مصر ليس مجرد مهمة وطنية، بل التزام إنساني دولي تؤمن به الدولة المصرية ومؤسساتها الصحية، التي لم تتوقف يومًا عن تقديم الخدمات العلاجية لكل من يعيش على أرضها بلا تمييز أو استثناء، مؤكدًا أن مصر تمثل اليوم نموذجًا رائدًا في المسؤولية الإنسانية والتضامن الإقليمي.

وفي هذا السياق، ثمّن رئيس هيئة الرعاية الصحية تقدير المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لجهود الدولة المصرية في ملف الرعاية الإنسانية للاجئين، مؤكدًا أن هذا الدعم يعزز استدامة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها وجودتها.

