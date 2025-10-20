مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص، تبين وفاة شخص يبلغ من العمر 70 عامًا، يقيم بمركز المنيا، بينما أُصيب 6 أشخاص آخرون بإصابات متفرقة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق لبيان ملابسات الحادث وأسبابه.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.