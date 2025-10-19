الإثنين 20 أكتوبر 2025
ضبط سائق بشركة توصيل طلاب شهيرة في بدر لاتهامه بالتعدي على أطفال

القبض علي متهم بالتحرش
القبض علي متهم بالتحرش باطفال في بدر،فيتو

تمكنت قوات قسم شرطة بدر من ضبط سائق يعمل بإحدى الشركات المعروفة المتخصصة في توصيل الأطفال إلى المدارس، وذلك لاتهامه بالتعدي على عدد من التلاميذ خلال فترات التوصيل.

جاء ذلك عقب تلقي قسم شرطة بدر عدة بلاغات من أولياء أمور، أفادوا فيها بقيام السائق بـ التحرش بأطفالهم خلال رحلات توصيلهم إلى المدرسة، حيث أوضح الأطفال في أقوالهم أن المتهم كان يعرض عليهم أفلامًا إباحية من هاتفه المحمول. 

وبناءً على تلك البلاغات، تم تحرير محاضر رسمية ضد المتهم، الذي أنكر ما نُسب إليه من أقوال الأطفال. وبفحص الهاتف الخاص به، عُثر على محتوى إباحي، فتم التحفظ عليه وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

وكان عدد من أولياء الأمور قد نشروا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورات تفيد بتعرض أطفالهم للتحرش من قِبل السائق المتهم، مؤكدين تلقيهم شكاوى من أبنائهم تفيد بقيامه بعرض محتوى غير لائق على هاتفه المحمول، وجاء في إحدى المنشورات: "ولادنا قالوا لنا عمو ورانا حاجات عيب على موبايله".

