الإثنين 20 أكتوبر 2025
حبس طبيب و5 آخرين بتهمة التنقيب عن الآثار في التبين

قررت نيابة مايو والتبين الجزئية حبس تشكيل عصابي مكوّن من طبيب وخمسة أشخاص آخرين أثناء لقيامهم بأعمال التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل القريبة من شركة القومية، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

بدأت عندما وردت معلومات مؤكدة، للمقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم التبين، عن قيام المتهمين بالحفر خلسة بحثًا عن قطع أثرية. وأسفرت المداهمة عن ضبط المتهمين متلبسين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب، واتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

