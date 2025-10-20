الإثنين 20 أكتوبر 2025
حوادث

حقيقة اندلاع حريق بمحيط سنترال رمسيس

حقيقة حريق سنترال
حقيقة حريق سنترال رمسيس، فيتو

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نشوب حريق في محيط سنترال رمسيس بوسط القاهرة.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية لم تتلقَّ أي بلاغات بوقوع حريق في المنطقة، مشددًا أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

 

حريق مخلفات خلف سنترال رمسيس

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت في وقت سابق بلاغًا يفيد باندلاع حريق في كمية من المخلفات خلف سنترال رمسيس، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، دون وقوع أي إصابات.

