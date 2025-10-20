الإثنين 20 أكتوبر 2025
معهد التغذية: الكربوهيدرات شريك أساسي لطاقة الجسم وصحة الدماغ

الكربوهيدرات، فيتو

أكد المعهد القومي للتغذية أن الكربوهيدرات والنشويات تعد من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم بجانب البروتينات والدهون، موضحا أنها المصدر الرئيسي للطاقة، خاصة لخلايا المخ والعضلات التي تعتمد عليها بشكل أساسي في أداء وظائفها الحيوية.

الوقود الأساسي الذي يمنح الجسم طاقته اليومية

 

وأوضح  المعهد القومي للتغذية أن للنشويات دورة طبيعية داخل الجسم تبدأ منذ دخولها الفم، حيث تعمل الإنزيمات الهاضمة على تكسيرها إلى سلاسل بسيطة، ثم تنتقل إلى المعدة ومنها إلى الأمعاء الدقيقة، حيث يفرز البنكرياس إنزيمات تساعد على تحويل السكريات الثنائية مثل السكروز واللاكتوز إلى سكريات أحادية مثل الجلوكوز، وهو الوقود الأساسي الذي يمنح الجسم طاقته اليومية.

وأشار المعهد إلى أن الجسم يخزن الفائض من الجلوكوز في صورة جليكوجين داخل الكبد والعضلات لاستخدامه عند الحاجة، ما يجعل الكربوهيدرات عنصر حيوي في تنظيم الطاقة واستقرار مستويات السكر في الدم.

وحذر الخبراء من الامتناع الكامل عن تناول الكربوهيدرات، مؤكدين أن ذلك قد يؤدي إلى أعراض سلبية مثل الصداع، الخمول، ضعف التركيز، والنسيان، إلى جانب فقدان الكتلة العضلية نتيجة لجوء الجسم إلى تكسير البروتينات كمصدر بديل للطاقة.

هرمونات السعادة 

 

كما أشار المعهد إلى أن نقص الكربوهيدرات قد يؤثر على هرمونات السعادة ويزيد من الرغبة في تناول الطعام عند التوتر أو الحزن، فضلًا عن تأثيره السلبي على هرمونات السيدات مثل الإستروجين والبروجسترون.

نصائح تساعدك فى زيادة كثافة الشعر الخفيف

أكد أن الكربوهيدرات ليست العدو، بل جزء أساسي من النظام الغذائي المتوازن، داعيًا إلى الاعتدال في تناولها واختيار مصادر صحية مثل الحبوب الكاملة، الفواكه، والخضروات، لضمان طاقة مستدامة وصحة أفضل.

