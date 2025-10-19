عبد الغفار يشهد توقيع وثيقة استراتيجية التعاون بين مصر والصحة العالمية

الأحد 19 أكتوبر 2025
أخبار مصر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مراسم توقيع وثيقة اعتماد استراتيجية التعاون القُطري بين مصر ومنظمة الصحة العالمية (2024-2028)، التي تمثل خارطة طريق لتعزيز الصحة العامة وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي.

وعلى هامش التوقيع، عقد الدكتور خالد عبدالغفار اجتماعًا مع الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وقيادات الوزارة، لبحث آليات تعزيز التعاون في تنفيذ الاستراتيجية، التي تهدف إلى دعم جهود الدولة في تطوير النظام الصحي، وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتحسين جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030».

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماما بالغًا بتعزيز النظم الصحية وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات الطبية، لما يمثله من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بجودة حياة المواطنين، مشيدًا بالشراكة المثمرة بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية ودعمها المتواصل لتطوير القطاع الصحي.

وأوضح الوزير أن هذه الاستراتيجية تمثل امتدادًا لمسيرة التعاون المثمرة بين مصر والمنظمة، وتعكس التزام الجانبين بتحويل أولويات استراتيجية مصر للصحة (2025–2030) إلى خطوات تنفيذية ملموسة، تهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها على جميع المستويات.

وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية التي تركز على خمسة محاور رئيسية، تشمل (تعزيز الصحة والرفاهية طوال مراحل الحياة، وتقوية النظام الصحي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية الجيدة، وتعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحي، ودعم الحوكمة والقيادة، وتعزيز العدالة الصحية، والابتكار في مجال الصحة الرقمية).

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور تم تطويرها بناءً على تحليل شامل للاحتياجات الصحية في مصر، ونتيجة مشاورات مكثفة بين فرق العمل بوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع شركاء التنمية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، مضيفًا أن التعاون يدعم خطط الوزارة لتعزيز الابتكار والرقمنة وتطوير القوى العاملة الصحية، بما يحقق تحسين جودة الخدمات وضمان استدامتها في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوثيقة تمثل الإطار المرجعي للتعاون الفني خلال الفترة المقبلة، ونموذجًا للتكامل بين الرؤية الوطنية والسياسات الدولية في المجال الصحي، حيث وقع الوثيقة عن وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، وعن منظمة الصحة العالمية الدكتور نعمة عابد، ممثل المنظمة في مصر.

وحضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة فاطمة شومان، مدير عام خدمات نقل الدم، ومن جهة المنظمة الدكتور جاسر جاد، منسق النظم الصحية في مصر، والدكتورة أميرة علي حجازي، مسؤول الصحة العامة بالمنظمة في مصر.

