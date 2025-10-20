الإثنين 20 أكتوبر 2025
نصائح تساعدك فى زيادة كثافة الشعر الخفيف

تعاني بعض الفتيات من الشعر الخفيف، سواء كانت بسبب العوامل الوراثية أو سوء التغذية أو العادات الخاطئة في العناية بالشعر.

والشعر الخفيف مظهره غير جذاب وبالتالى يؤثر على جمال صاحبته، لذا تحرص الفتيات على الاهتمام بالعلاج سريعا حفاظا على مظهرهن.

نصائح لزيادة كثافة الشعر الخفيف 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، نصائح تساعد فى زيادة كثافة الشعر الخفيف، منها:-

  1. العناية الصحيحة بفروة الرأس، وفروة الرأس هي أساس نمو الشعر، فإذا كانت نظيفة وصحية، سينمو الشعر بكثافة أكبر، لذا قومي بتدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع لمدة 5–10 دقائق يوميا، فذلك يحفز الدورة الدموية ويقوي بصيلات الشعر، وذلك مع استخدام الزيوت الطبيعية: مثل زيت الخروع، وزيت جوز الهند، وزيت الزيتون، وزيت الروزماري، فهي تغذي الجذور وتمنع تساقط الشعر.
  2. تجنبي تراكم الزيوت والأوساخ على الشعر من خلال غسل الشعر بانتظام مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا لتجنب انسداد المسام.
  3. الشعر يحتاج إلى الفيتامينات والمعادن لينمو بقوة، لذا تناولى العناصر المهمة، مثل البروتينات، وموجودة فى البيض، والسمك، واللحوم البيضاء، والبقوليات، والحديد والزنك، وموجودان في السبانخ، والعدس، والمكسرات، وهما ضروريان لمنع تساقط الشعر، وفيتامين (A) لتحفيز نمو الشعر، وفيتامين (C) لتقوية بصيلات الشعر وتحسين امتصاص الحديد، وفيتامين (E) لتحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس، وفيتامين (B7) أو البيوتين، الذي يعد من أهم العناصر لزيادة كثافة الشعر.
  4. الترطيب المنتظم، لأن الشعر الجاف يتكسر بسهولة ويبدو خفيف، لذا يجب ترطيبه بانتظام من خلال الزيوت الطبيعية والوصفات الطبيعية واستخدام البلسم بعد كل غسلة.
  5. لا تستخدمي المجفف الحراري أو المكواة بشكل متكرر، فدرجات الحرارة العالية تضعف البصيلات.
  6. تجنبي تسريح الشعر وهو مبلول لأن الشعرة تكون في أضعف حالاتها.
  7. لا تستخدمي المستحضرات التي تحتوي على الكحول أو الكبريتات لأنها تسبب جفاف الشعر وتساقطه.
  8. ابتعدي عن الصبغات المتكررة أو الفرد الكيميائي لأنها تضعف جذور الشعر على المدى الطويل.
  9. عند بدء أى روتين للشعر يجب المواظبة عليه 3 أشهر على الأقل لظهور النتائج لأن علاج مشاكل الشعر تحتاج وقت طويل لذا يجب الصبر للحصول على أفضل النتائج.
وصفات طبيعية لزيادة كثافة الشعر الخفيف 

ومن العلاجات الطبيعية الفعالة لزياد كثافة الشعر الخفيف:-

  • عصير البصل، الذى يحتوي على الكبريت الذي يحفز نمو الشعر، استخدميه مرة أسبوعيا على فروة الرأس لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه جيدا.
  • زيت الخروع، وهو من أقوى الزيوت لتكثيف الشعر، دلكي به فروة الرأس مرتين أسبوعيا.
  • الحناء الطبيعية، وهى تغذي الشعر وتزيد من سمكه ولمعانه.
  • الصبار (الألوفيرا)، وهو يرطب ويحفز البصيلات، ويمكن وضع جل الصبار مباشرة على الفروة.

 

طرق التعامل مع تساقط الشعر الموسمي، بالمواد الطبيعية

وصفات طبيعية من مطبخك لترميم الشعر التالف واستعادة حيويته

