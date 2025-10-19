خالد عبد الغفار يبحث تفعيل المرحلة الثانية من الهيكل الوظيفي لوزارة الصحة والسكان

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بحضور قيادات الوزارة، والدكتور خالد حبيب، مستشار المنظمة، لمناقشة تفعيل المرحلة الثانية من الهيكل الوظيفي للوزارة.

يأتي هذا الاجتماع ضمن خطة التطوير المؤسسي الشاملة التي تنفذها الوزارة، بهدف تعزيز الكفاءة الإدارية والحوكمة في القطاع الصحي.

نقلة نوعية في تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن هذه المرحلة تمثل نقلة نوعية في تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة، بعد اعتماده من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي منها هو تعزيز كفاءة الأداء وتحسين الحوكمة داخل القطاعات والإدارات المختلفة، من خلال تحديد الاختصاصات بدقة وتفعيل مؤشرات الأداء، كما يهدف إلى ضمان رفع كفاءة منظومة العمل، وتحقيق التكامل بين المستويات المركزية والميدانية.

وشدد الوزير على الالتزام بالجدول الزمني لتطبيق المرحلة الثانية، مع التنسيق المستمر بين القطاعات المعنية، والعمل بروح الفريق لضمان التنفيذ وفق أعلى معايير الكفاءة، مما يساهم في تحقيق أهداف الإصلاح المؤسسي الشامل.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التطوير المؤسسي والهيكل الوظيفي يأتيان في إطار التحول نحو نموذج إداري حديث قائم على الكفاءة والمساءلة، مؤكدا أن هذا التطوير يتكامل مع أهداف رؤية «مصر 2030» والاستراتيجية الوطنية للتغطية الصحية الشاملة.

وأشار إلى أن الاجتماع تضمن استعراض خارطة الطريق التنفيذية للمرحلة الثانية، والتي تشمل الانتهاء من بطاقات الوصف الوظيفي لكافة المستويات، وتفعيل نظم المتابعة والتقييم، كما تشمل إطلاق تجربة نموذجية (Pilot Project) لتطبيق الهيكل المطور في منشأتين صحيتين تمثلان المناطق الحضرية والريفية، بهدف اختبار آليات التنفيذ وتعميم التجربة لاحقًا على جميع المحافظات.

ولفت المتحدث الرسمي إلى استعراض محاور الدعم الفني والإداري المطلوب لتطبيق المنظومة، وعلى رأسها بناء قدرات الكوادر الإدارية والفنية من خلال برامج تدريبية متخصصة، والتمكين التكنولوجي لتيسير عمليات المتابعة والتنسيق بين مختلف القطاعات، كما يشمل ذلك تعزيز التواصل المؤسسي الداخلي لرفع كفاءة الأداء وتسريع اتخاذ القرار، وتطوير منظومة تقييم الأداء وربطها بمؤشرات موضوعية تقيس النتائج والمخرجات.

واستكمل «عبد الغفار» أن الاجتماع تطرق إلى خطة الربط المؤسسي بين الهيكل المركزي والهيكل التنظيمي للهيئات والوحدات الصحية على مستوى المحافظات، لضمان تكامل الأدوار والمسئوليات وتحقيق وحدة الاتجاه في تنفيذ سياسات الوزارة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للاستراتيجيات وشركاء التنمية.

من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد بجهود وزارة الصحة في بناء منظومة مؤسسية حديثة تعزز فعالية النظام الصحي في مصر، مؤكدا التزام منظمة الصحة العالمية بمواصلة الدعم الفني والتنسيقي مع الوزارة في مجالات تطوير الهياكل المؤسسية، وتأهيل الكوادر، وتطبيق الممارسات الدولية في الحوكمة وإدارة الأداء.

