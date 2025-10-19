هيئة الدواء: الروشتة الرقمية تضمن صرف الأدوية بطريقة آمنة ورشيدة

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، أن الروشتة الرقمية إحدى الركائز المحورية للتحول الرقمي في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن المشروع يجسد رؤية الدولة في بناء نظام صحي ذكي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تسهيل عملية صرف الأدوية

وأوضح في تصريحات صحفية أن المشروع لا يقتصر على تسهيل عملية صرف الأدوية، بل يسهم في متابعة دقيقة لاستخدام الدواء وضمان صرفه بطريقة آمنة ورشيدة

أشار إلى أن الروشتة الرقمية تساعد على بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة تدعم قرارات الرعاية الصحية وتساعد في رصد أنماط الاستهلاك الدوائي، بما ينعكس إيجاب على كفاءة إدارة المنظومة الدوائية.

كان قد عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماع موسع مع ممثلي وزارة الصحة والسكان، بحضور اللواء عمرو عايد، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، لمناقشة مستجدات مشروع الروشتة الطبية الرقمية وآليات دمجه مع منظومة الوزارة، لضمان التكامل الكامل بين المنظومتين الصحية والدوائية.

وأضاف الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تعمل على تعزيز التكامل بين الجهات المختلفة لضمان تطبيق المشروع بسلاسة وفاعلية

أكد أن الهدف هو تحقيق خدمة طبية موحدة ومترابطة تسهل على المواطن تلقي العلاج في أي مكان داخل الجمهورية دون تعقيدات ورقية.

مشروع الروشتة الرقمية

ومن جانبه، أشاد اللواء عمرو عايد بالتعاون المثمر بين هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة، مؤكدًا أن الربط بين المنظومتين ضمن مشروع الروشتة الرقمية يمثل نقلة نوعية في ميكنة الخدمات الصحية، ويسهم في رفع كفاءة الأداء الطبي وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المشروع سيتيح تبادل سريع ودقيقًا للمعلومات بين مقدمي الخدمة الصحية والصيدليات وهيئة الدواء، مما يعزز من شفافية المنظومة ويرفع من معدلات الأمان الدوائي.

كما ثمن الدور القيادي لهيئة الدواء المصرية في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أنها تمتلك الكفاءة والخبرة اللازمة لتنسيق الجهود وتحقيق التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

و اتفق الحضور على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية، لضمان التطبيق الكامل والفعال لمشروع الروشتة الرقمية، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية والدوائية وتحقيق أهداف الدولة في التحول الرقمي الشامل.

