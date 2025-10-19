الأحد 19 أكتوبر 2025
أخبار مصر

فرق الإسعاف تنجح في إنقاذ سائحة إسبانية مصابة بهرم سنفرو

إنقاذ سائحة إسبانية
إنقاذ سائحة إسبانية مصابة في أعماق هرم سنفرو

خاض رجال الإسعاف بمحافظة الجيزة، تحديا جديدا فرضته عبقرية الفراعنة التي تجسدت في بناء الأهرامات قبل آلاف السنين، ليعيد أحفادهم اليوم كتابة فصل جديد من فصول الشجاعة والإنسانية بين جدران أحد أعظم الصروح الأثرية في العالم.

استغاثة عاجلة بوجود مصابة في محيط هرم سنفرو المنحني بدهشور

البداية جاءت عندما تلقى الخط الساخن 123 استغاثة عاجلة بوجود مصابة في محيط هرم سنفرو المنحني بدهشور.

وعلى الفور، انطلقت مركبة الإسعاف كود 2399 بقيادة المسعف أحمد علي حمودة وفني القيادة علي حسن عبد المجيد إلى موقع البلاغ، لم يكن جديدًا عليهما التعامل مع الحالات الطارئة، لكن هذه المرة كانت المهمة مختلفة تماما إذ تمثلت في مواجهة تحدٍ هندسي فرضته عبقرية المصريين القدماء داخل أعماق الهرم نفسه.

وفور وصولهما إلى الموقع، سمعا صيحات استغاثة قادمة من داخل الهرم، الذي يرتفع مدخله بضعة أمتار عن سطح الأرض ويقوده ممر ضيق شديد الانحدار. 

 حمل الاثنان حقيبتي الإسعاف وتجهيزاتهما وصعدا إلى المدخل، معتقدين أن المصابة تنتظر هناك، لكن المفاجأة كانت أن السائحة الإسبانية أصيبت داخل الهرم، على عمق نحو 80 مترًا، إثر سقوطها على المنحدر الخشبي المؤدي إلى الحجرة الداخلية، ما تسبب في اشتباه كسر بالقدم. 

وسط الإضاءة الخافتة ونقص الأكسجين، بدأ رجال الإسعاف رحلة النزول بين الجدران الحجرية، بخطوات حذرة وإصرار لا يعرف التراجع، وما إن وصلوا إلى عمق الهرم حتى وجدوا السائحة برفقة زوجها، الذي أشرق وجهه بارتياح حين رأى رجال الإسعاف يتقدمون نحوهما بالمعدات الطبية.

باشر الفريق عمله فورًا، مؤمنين المصابة باستخدام البوردة الصلبة والحزام العنكبوتي لتثبيت القدم، ثم بدأوا المرحلة الأصعب، وهي الصعود من أعماق الهرم في ممر لا يتجاوز ارتفاعه مترًا واحدًا، في رحلة امتزج فيها الجهد الإنساني بالتحدي الحضاري.

تعاون معهم حراس الهرم، واضطر المسعفان في بعض المراحل إلى الزحف، لتجنب أي انزلاق أو خطر، في مشهد جسّد أسمى معاني الإخلاص والتفاني. 

وبعد صعود شاق بين الحجارة الضخمة والمنحدرات الوعرة، خرجت المصابة أخيرًا إلى فوهة الهرم، حيث استقبلها الهواء الطلق وكأنها خرجت من أعماق التاريخ.

وانتهت المهمة بنجاح، لكنها ستبقى واحدة من أروع قصص الإنقاذ المصري، كتبتها أيادٍ تحمل مشعل الإنسانية، وسطرها أحفاد الفراعنة الذين واجهوا تحدي الأجداد بروح لا تعرف المستحيل.

الأهرامات الفراعنة المصريين القدماء حسن عبد المجيد بمحافظة الجيزة وزارة الصحة محافظة الجيزة

