الرعاية الصحية: إنشاء إطار إقليمي موحد لدعم أداء المنشآت الصحية مقره مدينة شرم الشيخ

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور فادي علامة، رئيس اتحاد المستشفيات العربية، يرافقه وفد رفيع المستوى من الاتحاد، وذاك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتنمية القوى البشرية واستدامة المنشآت الصحية.

وضم وفد اتحاد المستشفيات العربية (AHF) كل من أليس يمين بوييز، الرئيس التنفيذي للاتحاد، والدكتور باسم قاديسي، مدير مركز الاستدامة بالاتحاد العربي للمستشفيات، والدكتور أسامة شاهين، العضو التنفيذي بالاتحاد.

تطوير النظم الصحية

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد السبكي أن الشراكة بين هيئة الرعاية الصحية واتحاد المستشفيات العربية تمثل نموذجًا للتكامل العربي في تطوير النظم الصحية، مشيدًا بالدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد لتعزيز جهود الهيئة في مجالات الجودة وسلامة المرضى وبناء القدرات المهنية.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أهمية الدور الذي يقوم به اتحاد المستشفيات العربية في دعم برامج التميز الصحي على المستوى الإقليمي، مؤكدًا تطلع الهيئة لتوسيع آفاق التعاون نحو مشاريع جديدة تخدم مستقبل القطاع الصحي العربي، وتعزز التكامل في تطبيق المعايير الدولية للجودة والاعتماد.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي عن أن اللقاء تناول بحث إنشاء إطار إقليمي موحد لتقييم أداء المنشآت الصحية، يكون مقره مدينة شرم الشيخ، بما يجعل منه منصة عربية وإفريقية للتكامل وتبادل الخبرات في إدارة الجودة وسلامة المرضى، مؤكدًا أن مصر تمتلك بنية مؤسسية ومقومات متميزة تؤهلها لقيادة هذا الدور على المستويين العربي والإفريقي.

كما ناقش الجانبان سبل إنشاء مركز إقليمي للتميز بالتعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية واتحاد المستشفيات العربية، ليكون منصة تدريبية وبحثية متخصصة في مجالات الجودة وسلامة المرضى والتحول الرقمي والقيادة الصحية والابتكار الإداري، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة الكوادر الطبية والإدارية في الدول العربية.

بناء منظومات صحية متطورة ومستدامة

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، دور اتحاد المستشفيات العربية المحوري في دعم مسيرة تطوير النظم الصحية وتعزيز الجودة وسلامة المرضى على المستوى الإقليمي، مؤكدًا أن هذا التعاون يجسد روح التكامل العربي في بناء منظومات صحية متطورة ومستدامة، وأشار إلى أن تقدير الاتحاد لهيئة الرعاية يعكس ريادة التجربة المصرية في التحول الصحي، وهو ما تجسّد في حصول الهيئة ومنشآتها على عدد من الجوائز العربية المرموقة من اتحاد المستشفيات العربية تقديرًا لأدائها المتميز في مجالات الجودة، والحوكمة، وسلامة المرضى، والاستدامة، والسياحة العلاجية، مؤكدًا أن هذه الجوائز تمثل شهادة عربية رفيعة المستوى على التزام الهيئة بمعايير الجودة العالمية وقدرتها على المنافسة الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور فادي علامة، والوفد المرافق له، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنها أصبحت نموذجًا عربيًا وإقليميًا يحتذى به في تطبيق نظم التغطية الصحية الشاملة والجودة والحوكمة.

وأضاف رئيس الاتحاد أن الهيئة تمثل نموذجًا متطورًا في الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى تطلع الاتحاد إلى تعزيز الشراكة من خلال إطلاق مبادرات بحثية ونشر علمي مشترك تبرز أثر الهيئة وتجربتها الرائدة في الإصلاح الصحي على المستوى الإقليمي والدولي.

هذا وشهد اللقاء من هيئة الرعاية الصحية كل من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الفنية، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير الإدارة الاستراتيجية، الدكتورة ريهام الشناوي، مدير عام الإدارة العامة للاتصال والتعاون الدولي، والدكتور شادي فرحات، رئيس وحدة التطوير والابتكار وريادة الأعمال.

