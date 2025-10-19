الأحد 19 أكتوبر 2025
هل من الطبيعي أن تستمر نزلة البرد مدة 3 أسابيع ؟ الصحة توضح

نزلة البرد
نزلة البرد

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الفيروسات التنفسية المنتشرة حاليًا تتشابه في الأعراض إلى حد كبير، إلا أن حدة الأعراض ومدتها تختلف من شخص لآخر تبعًا لقوة الجهاز المناعي، والحمل الفيروسي الذي يتعرض له المصاب.

مدة الأعراض ليست ثابتة كما يعتقد البعض

 

وأوضح عبدالغفار أن مدة الأعراض ليست ثابتة كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أن الاعتقاد الشائع بأن نزلات البرد تستمر ثلاثة أيام فقط غير دقيق، إذ قد تمتد فترة الأعراض من أسبوع وحتى ثلاثة أسابيع في بعض الحالات، وهو ما يعد جزءا من الوضع الطبي الطبيعي للإصابة.

تكرار الإصابة بالفيروسات التنفسية ليس أمر غريب

 

وأضاف المتحدث باسم الوزارة في تصريحات صحفية اليوم  أن أغلب الإصابات تكون خفيفة أو دون أعراض واضحة، وأن تكرار الإصابة بالفيروسات التنفسية ليس أمرًا غريبًا، نظرًا لتعدد السلالات الفيروسية واختلاف استجابة الأجسام لها.

وشدد على أن مدة التعافي تختلف تبعًا لقوة مناعة الفرد، وحالته الصحية العامة، وحجم الحمل الفيروسي الذي يتعرض له الجسم، مؤكدًا أن الوقاية من العدوى والالتزام بالعادات الصحية السليمة يظلان الركيزة الأساسية للحماية وتقليل حدة الأعراض.

كانت أكدت وزارة الصحة أهمية تلقي تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام، مشيرة إلى أن التطعيم له دور فعال في حماية الأفراد وأسرهم من خطر الإصابة بمضاعفات الفيروس.

 

وأوضحت وزارة الصحة في حملة توعوية  أن فيروسات الإنفلونزا تتغير باستمرار، لذلك يتم تحديث اللقاح سنويًا لمواكبة هذه التغيرات وضمان أعلى مستوى من الحماية. 

وأضافت أن فاعلية اللقاح تقل تدريجيًا مع مرور الوقت، مما يستلزم تلقيه كل عام للحفاظ على المناعة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى تلقي اللقاح بدءًا من عمر 6 أشهر فأكثر، حرصًا على سلامتهم وسلامة أسرهم، خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والحوامل.

كما شددت على أهمية التواصل مع الخط الساخن 105 للاستفسار عن أقرب وحدة صحية متوفر بها تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

