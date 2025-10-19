الأحد 19 أكتوبر 2025
صحة ومرأة

مشروبات مهمة تحسن سكر الدم بالجسم

السكر
تحسين مستوى السكر بالدم يضمن الوقاية من الإصابة بأنواع السكر ومقاومة الأنسولين ما يحافظ على صحة القلب والكلى والعظام.

وهناك بعض مرض السكرى الذين قرروا التعايش مع المرض بدون أى أضرار جانبية وذلك من خلال تناول طعام صحى واتباع تعليمات الطبيب المعالج لتجنب ارتفاع أو انخفاض السكر بالدم.

مشروبات تحسن مستوى السكر بالدم 

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك بعض المشروبات التى تحسن السكر بالدم، لذا يجب الالتزام بتناولها يوميا، ومن هذه المشروبات:-

  1. المياه، والجفاف يمكن أن يزيد السكر في الدم بسبب زيادة بعض الهرمونات مثل الفازوبريسين، والكورتيزول، اللذين يؤثران على تنظيم السكر في الجسم، لذا شرب المياه باعتدال على مدار اليوم يقلل خطر الإصابة بالسكر من النوع التاني، ويساعد مرضى السكر على تقلي مستوياته بالدم، كما يقلل الرغبة فى تناول السكريات والكربوهيدرات
  2. الشاي الأخضر، يحتوى على مضادات أكسدة قوية تساعد على تقليل الالتهابات، وتحسين حساسية الإنسولين، وبالتالى يساعد الجسم على التحكم فى السكر بشكل أفضل.
  3. الشاي الأسود، يحتوى أيضا على مضادات أكسدة تنظم السكر في الدم وتحمي من الالتهابات، وهناك دراسة تقول أن شرب كوب شاى واحد يوميا
    يمكن أن يقلل خطر الإصابة بالسكر من النوع التاني بنسبة 14%، كما يحتوي على مركبات الثيافلافينز
    التي تحارب تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة، وهذا يقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر.
  4. عصير الطماطم، مفيد جدا لمستويات السكر، لأنه منخفض على مؤشر الجلايسيميك، وبالتالى لا يرفع السكر فجأة بعد الشرب، وهناك دراسة تقول إن شرب كوب قبل الأكل بنصف ساعة
    يساعد على تحسين السكر بعد الوجبة، والطماطم بها ليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد في تقليل الالتهابات ويقلل مضاعفات السكر.
  5. الكفير، وهو لبن متخمر غني جدا بالبروبيوتك، وهناك دراسة أكدت على أن الذين يشربون الكفير انخفض لديهم السكر الصائم والإنسولين، مقارنة بالذين لا يشربونه، وشرب 2.5 كوب يوميا منه لمدة 8 أسابيع، يقلل مقاومة الإنسولين عند مرضى السكر، والبروتين الموجود فيه يساعد فى الشعور بالشبع ويبطئ الهضم، ما يجعل السكر ثابت فى الدم لفترة طويلة.
مرض السكر 
عادات يجب اتباعها للحفاظ على مستوى السكر بالدم 

وأضاف سلامة، أن هناك بعض العادات التى يجب اتباعها للحفاظ على مستوى السكر بالدم، منها:-

  • تقليل الكربوهيدرات حتى لا تتحول الى جلوكوز زائد بالجسم.
  • زيادة الألياف في الطعام لأنها تبطئ امتصاص السكر.
  • عمل صيام متقطع هو الوسيلة الأفضل للتحكم في السكر.
  • النوم مهم جدا لتنظيم السكر.
  • تقليل التوتر بالتأمل أو تمارين التنفس، والأهم ذكر الله.
  • ممارسة الرياضة بانتظام، تساعد على تقليل السكر بالدم.
  • البعد عن الأكلات المصنعة التى تحتوى على سكر ودهون نباتية.
أستاذ بهارفارد: آلاف الأطفال بمصر يعانون من مرض السكر ويزيدون لأسباب غامضة

أعراض مرض السكر وأسبابه ومخاطر الإصابة به

الجريدة الرسمية