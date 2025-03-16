لمريض السكر، كيف تحمي نفسك من مخاطر الكلى

مرض السكر من الأمراض المزمنة التى أصبحت منتشرة فى عصرنا الحالى بين الكبار والصغار نتيجة العادات الغذائية الخاطئة والعامل الوراثى.

ويعد مرض السكر بوابة عبور جميع الأمراض الخطيرة للجسم مثل القلب والكبد والكلى وغيرهم، ولكن تعتبر أمراض الكلى الأكثر انتشارا بين مرضى السكر وللأسف يمكن أن تتطور إلى حدوث فشل كلوي.

نصائح تجنب مرضى السكر من أمراض الكلى

ويقول الدكتور أشرف هنداوى استشارى أمراض الكلى، إن مرض السكري أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض الكلى، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم لفترات طويلة إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة في الكلى، مما يعيق وظيفتها في تصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم، وللأسف مع الوقت يصاب المريض بالفشل الكلوي، لذلك، يجب على مرضى السكري اتباع بعض النصائح الهامة للحفاظ على صحة الكلى، وتقليل خطر الإصابة بأمراضها، ومن هذه النصائح:-

ضبط مستوى السكر في الدم، ويعد الحفاظ على مستويات السكر ضمن الحدود الطبيعية أمر أساسي لحماية الكلى، لذا يجب مراقبة مستوى السكر بانتظام واتباع نصائح الطبيب بشأن الأدوية والأنسولين، كما يُنصح بتجنب التقلبات الحادة في مستوى السكر، حيث تؤدي الارتفاعات المفاجئة إلى إجهاد الكلى وزيادة خطر تلفها.

التحكم في ضغط الدم، يؤثر ارتفاع ضغط الدم سلبا على وظائف الكلى، لذا يجب الحرص على إبقائه ضمن المعدلات الطبيعية (أقل من 130/80 مم زئبق)، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقليل استهلاك الملح، وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب عند الحاجة.

تناول نظام غذائي صحي، حيث يساعد النظام الغذائي الصحي في تقليل العبء على الكلى.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات، والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالصوديوم والدهون المشبعة.

تقليل استهلاك البروتين الحيواني، مثل اللحوم الحمراء، لأنه قد يزيد من الضغط على الكلى.

شرب كميات كافية من الماء، ويساعد شرب الماء بانتظام على تحسين وظائف الكلى وطرد السموم من الجسم، لذا يُنصح بتناول 6-8 أكواب من الماء يوميًا، ما لم يكن هناك مانع طبي يستدعي تقليل السوائل.

السكرى

ممارسة الرياضة بانتظام، وتساهم التمارين الرياضية في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل ضغط الدم والحفاظ على وزن صحي، مما يقلل من خطر الإصابة بمضاعفات الكلى، حيث يجب ممارسة التمارين الخفيفة إلى المتوسطة مثل المشي أو السباحة لمدة 30 دقيقة يوميًا.

تجنب التدخين والكحول، حيث يزيد التدخين من تضييق الأوعية الدموية، مما يؤثر على تدفق الدم إلى الكلى، في حين أن الكحول قد يسبب ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بالفشل الكلوي، لذلك، من الأفضل الإقلاع عن التدخين وتجنب المشروبات الكحولية.

الفحص الدوري لوظائف الكلى، ويجب على مرضى السكري بإجراء فحوصات منتظمة لوظائف الكلى، مثل تحليل البول للكشف عن البروتينات وتحليل الكرياتينين في الدم، لاكتشاف أي مشاكل في مراحلها المبكرة وعلاجها قبل أن تتفاقم.

تجنب الأدوية الضارة بالكلى، وبعض الأدوية، مثل المسكنات غير الستيرويدية (NSAIDs)، قد تؤثر سلبا على وظائف الكلى عند استخدامها لفترات طويلة، لذلك، يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي أدوية جديدة.

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