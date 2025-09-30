أسباب ارتفاع السكر التراكمي بالدم ومخاطر ذلك

أسباب ارتفاع السكر التراكمي بالدم، ارتفاع السكر التراكمى بالدم من المؤشرات التي تدل على الإصابة بمرض السكر وللأسف يعاني منها العديد من الأشخاص.

وأسباب ارتفاع السكر التراكمى بالدم، عديدة ولكن أبرزها التغذية السيئة القائمة على السكريات والنشويات والدهون ما يؤثر في صحة الجسم.

ويقول الدكتور عماد خليل استشاري أمراض الباطنة والكبد، إن ارتفاع السكر التراكمي بالدم، من أهم المؤشرات الطبية التي تستخدم لتقييم مستوى السيطرة على مرض السكري خلال فترة تتراوح بين 2 إلى 3 أشهر، ويعبر هذا التحليل عن نسبة الجلوكوز المرتبط بالهيموجلوبين في كريات الدم الحمراء، فكلما ارتفعت النسبة دل ذلك على سوء التحكم في مستويات السكر.

أسباب ارتفاع السكر التراكمي بالدم

وأضاف خليل، أن هناك مجموعة من العوامل التي قد تؤدي إلى زيادة هذا المؤشر، ومنها:

الإفراط في تناول السكريات والكربوهيدرات، حيث الاعتماد على الأطعمة الغنية بالسكر والخبز الأبيض والمكرونة والمعجنات يسبب ارتفاع مستويات الجلوكوز باستمرار.

عدم الالتزام بتناول الأدوية أو جرعات الأنسولين، وبعض المرضى قد يهملون مواعيد الدواء أو يقللون الجرعات اعتقادًا أنها غير ضرورية، مما يؤدي لاضطراب مستويات السكر.

الخمول وقلة النشاط البدني، وقلة الحركة تجعل الجسم أقل قدرة على استخدام الجلوكوز كطاقة، وبالتالي يبقى مرتفع في الدم لفترات أطول.

الضغط النفسي والتوتر، والتوتر المستمر يؤدي إلى إفراز هرمونات مثل الكورتيزول، والتي تزيد من مقاومة الأنسولين وارتفاع الجلوكوز.

السمنة وزيادة الوزن، وتراكم الدهون، خصوصا حول البطن، يسبب مقاومة الأنسولين، ما يجعل الجسم غير قادر على الاستفادة من السكر بشكل طبيعي.

الإصابة ببعض الأمراض المصاحبة

مثل التهابات مزمنة أو أمراض الكلى والكبد، والتي تؤثر على التحكم بمستويات السكر.

قلة النوم أو اضطراباته، والنوم غير الكافي يزيد من مقاومة الأنسولين ويضعف التحكم بالسكر.

ارتفاع السكر التراكمي

مخاطر ارتفاع السكر التراكمي

وتابع، أنه عندما يظل السكر التراكمي مرتفع لفترات طويلة، فإنه يعرض المريض لمضاعفات خطيرة، منها:

مضاعفات القلب والأوعية الدموية

مثل تصلب الشرايين، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات.

اعتلال الأعصاب السكري، حيث يؤدي ارتفاع السكر إلى تلف الأعصاب، فيسبب تنميلًا وخدرًا وألمًا في الأطراف.

أمراض الكلى (الاعتلال الكلوي السكري)، حيث أن ارتفاع السكر المستمر قد يضعف الكلى تدريجيا ويؤدي إلى الفشل الكلوي.

مشاكل العين (اعتلال الشبكية السكري)، وقد يؤدي في النهاية إلى فقدان البصر.

ضعف التئام الجروح وزيادة خطر العدوى، مما يعرض المرضى لتقرحات القدم السكرية وخطر البتر.

اضطراب الجهاز الهضمي والجنسي

مثل عسر الهضم وضعف الانتصاب لدى الرجال.

علاج ارتفاع السكر التراكمي

وأوضح الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة، أن علاج ارتفاع السكر التراكمى والسيطرة عليه يحتاج إلى خطة متكاملة تشمل:

تقليل تناول السكريات البسيطة والحلويات.

الاعتماد على الحبوب الكاملة، والخضروات، والفواكه قليلة السكر.

تنظيم الوجبات وتجنب الإفراط في الأكل.

المشي نصف ساعة يوميًّا أو ممارسة رياضة مناسبة، لأن النشاط البدني يساعد على حرق الجلوكوز وتحسين حساسية الأنسولين.

تناول أدوية السكري بانتظام حسب وصف الطبيب.

الالتزام بحقن الأنسولين إذا كانت الحالة تستدعي.

قياس السكر المنزلي بانتظام.

إجراء تحليل السكر التراكمي كل 3 أشهر لمعرفة مستوى السيطرة.

التقليل من التوتر والضغط النفسي

من خلال الاسترخاء، ممارسة التأمل أو الهوايات المفضلة.

إنقاص الوزن الزائد يقلل من مقاومة الأنسولين ويحسن التحكم بالسكر.

النوم من 6–8 ساعات يوميا يساعد في استقرار الهرمونات وتحسين استجابة الجسم للأنسولين.

