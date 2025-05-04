فقدان البصر وبتر الأطراف، الصحة تحذر من أخطر مضاعفات مرض السكر

أكدت وزارة الصحة أهمية الكشف الفحص والعلاج المنتظمين لمريض السكر، وذلك للمساعدة في تقليل خطر حدوث مضاعفات مرض السكر.

مضاعفات مرض السكر

وحذرت وزارة الصحة من مضاعفات الإصابة بمرض السكر منها فقدان البصر وبتر الأطراف والسكتة الدماغية والأزمة القلبية والفشل الكلوي

وحذر الدكتور إيهاب نبيل، مدير معهد السكر التابع لهيئة المعاهد التعليمية بوزارة الصحة من خطورة مرض السمنة وتأثيرها على السكر في الدم، موضحا أن السمنة تساعد في عدم التحكم في السكر، لافتا إلى أن خفض الوزن بقيمة 10% في مرحلة ما قبل السكر يحول المريض بمرحلة ما قبل السكر إلى إنسان سليم.

خطورة مرض السمنة

وأكد مدير معهد السكر أن مرض السمنة يزيد من الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية ويؤثر على شرايين المخ وشرايين القلب، ويمكن أن تسبب ضيق وانسداد في الشرايين وجلطة في القلب والمخ.

ضرورة التحكم في مرض السمنة

وشدد مدير معهد السكر على ضرورة التحكم في مرض السمنة، وتوافر الإرادة لأسلوب حياة صحي واتباع نظام صحي غذائي، مؤكدا أن مرض السمنة عنصر أساسي في كل الأمراض.

فيما كشف الدكتور عاطف بسيوني أستاذ علاج السكر بالمعهد القومي للسكر عن وجود ٤ أنواع لمرض السكر منها السكر من النوع الأول الذي يصيب الأطفال.

وأشار إلى أن النوع الثاني من السكر يصيب البالغين والنوع الثالث هو السكر الثانوي والنوع الرابع هو سكر الحمل.

وأوضح أن النوع الأول من السكر الذي يصيب الأطفال يحدث نتيجة تحطم خلايا الأنسولين في الجسم بسبب التعرض لفيروس أو حدوث نشاط جهاز المناعة تسبب في تدمير خلال الأنسولين.

النوع الثاني يصيب ٩٥% من المرضى نتيجة أسباب وراثية

وتابع حديثه بأن النوع الثاني يصيب ٩٥% من المرضي نتيجة أسباب وراثية يحدث فيه مقاومة الأنسولين، بينما النوع الثالث وهو السكر الثانوي يحدث بسبب ظهور أجسام مضادة في الدم تسبب نقص في الأنسولين.

سكر الحمل

وأكد أن سكر الحمل يحدث نتيجة زيادة مقاومة الأنسولين في جسم السيدة الحامل ويظهر في النصف الثاني من شهور الحمل.

وأكد أن مريض السكر جزء من خطة العلاج وعليه أن يتبع نظاما غذائيا صحيا، ويتابع أعراض المرض لديه ويحصل على العلاج ويبحث عن أي مضاعفات.

وكشفت وزارة الصحة عن أهم مؤشرات الإصابة بمرض السكر والتي يجب عند ظهورها إجراء تحاليل الإصابة بمرض السكر والكشف لدى الطبيب.

وتشمل أهم المؤشرات:

١-التبول المتكرر

٢- عطش مستمر وجفاف الفم

٣-فقدان وزن بشكل ملحوظ

٤- رؤية ضبابية أو تدهور في النظر

٥- جوع مفرط والأكل بشراهة

٦- تعب وإرهاق مستمر

٧-صعوبة التئام الجروح

٨- التهابات متكررة، خاصة في الأصابع وحول الأظافر

وقالت وزارة الصحة إن أى إنسان يشعر بأعراض مرض السكر عليه إجراء تحليل السكر الصائم أى بعد 8 ساعات من صيام الليل والمعدل الطبيعي له من 70 إلى 90، كما يجب إجراء تحليل السكر الفاطر بعد تناول الطعام بساعتين أى أن المعدل الطبيعي أقل من 140.

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