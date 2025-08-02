أعراض ومضاعفات ارتفاع السكر في الدم

يُعرف ارتفاع سكر الدم، أو ما يُسمى طبيًا بـ"فرط جلوكوز الدم"، بأنه زيادة في نسبة الجلوكوز (السكر) في مجرى الدم، وتُعد هذه الحالة مؤشرًا خطرًا على وجود خلل في قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين أو استخدامه بشكل فعال، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم.

عادةً، يقوم البنكرياس بفرز الأنسولين بعد تناول الوجبات، مما يدفع الجسم لامتصاص الجلوكوز ويعيده إلى مستوياته الطبيعية، إلا أن الأشخاص المصابين بداء السكري يواجهون مشكلة في هذه العملية؛ فإما أن الجسم لا ينتج الأنسولين (النوع الأول)، أو أنه لا يستجيب له بالشكل المطلوب (النوع الثاني). ونتيجة لذلك، يبقى سكر الدم مرتفعًا لفترات طويلة، مما قد يؤدي مع مرور الوقت إلى تلف الأعصاب والأوعية الدموية، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ومضاعفات صحية أخرى، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

ما هي المستويات الطبيعية لسكر الدم؟

تُعد مستويات السكر في الدم طبيعية إذا كانت أقل من 100 ملغ/ديسيلتر بعد صيام لا يقل عن 8 ساعات، وأقل من 140 ملغ/ديسيلتر بعد ساعتين من تناول الطعام.

وقبل الوجبات، تتراوح مستويات السكر في الدم لدى معظم الأصحاء بين 70 و80 ملغ/ديسيلتر، وقد تختلف قليلًا من شخص لآخر، أما عند الصيام لفترات طويلة، يحافظ الكبد على مستويات السكر الطبيعية بتحويل الدهون والعضلات إلى جلوكوز، وعادةً لا تنخفض المستويات عن 60 ملغ/ديسيلتر.

أعراض ارتفاع سكر الدم

تختلف أعراض ارتفاع سكر الدم باختلاف مدة الحالة:

الأعراض المبكرة: الشعور بالعطش الشديد، كثرة التبول، الصداع، وتشوش الرؤية.

الأعراض المزمنة (طويلة الأمد): الإرهاق الشديد، فقدان الوزن غير المبرر، التهابات جلدية أو مهبلية متكررة، وبطء التئام الجروح والقروح.

تجدر الإشارة إلى أن الأشخاص في مرحلة مقدمات السكري، حيث تكون مستويات السكر أعلى من الطبيعي ولكن لم تصل بعد إلى مستوى السكري، قد لا تظهر عليهم أي أعراض واضحة.

أسباب ارتفاع سكر الدم

يوجد عدة عوامل قد تؤدي إلى ارتفاع سكر الدم لدى مرضى السكري، منها:

الإصابة بمرض ما.

التعرض للتوتر والضغط النفسي.

تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالسكر أو الكربوهيدرات.

قلة النشاط البدني.

عدم الالتزام بجرعات الأنسولين أو أدوية السكري.

تناول بعض الأدوية مثل المنشطات.

التعافي من عملية جراحية.

مخاطر ارتفاع السكر على المدى الطويل

على الرغم من أن الجلوكوز ضروري كوقود لخلايا الجسم، إلا أن ارتفاع مستوياته يتحول إلى "سم بطيء المفعول" يُلحق ضررًا كبيرًا بالأعضاء الحيوية:

تلف البنكرياس: يؤدي ارتفاع سكر الدم المزمن إلى إجهاد خلايا البنكرياس، مما يقلل من قدرتها على إنتاج الأنسولين بشكل فعال.

تصلب الشرايين: يُسبب ارتفاع السكر تغيرات تؤدي إلى تصلب الأوعية الدموية.

مضاعفات صحية متعددة: يمكن أن يُسبب تلف الأوعية الدموية مشاكل خطيرة مثل:

أمراض الكلى أو الفشل الكلوي.

النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

فقدان البصر أو العمى.

ضعف الجهاز المناعي.

تلف الأعصاب (الاعتلال العصبي)، مما يؤدي إلى الشعور بالألم أو التنميل في الأطراف.

بطء التئام الجروح، والذي قد يؤدي في حالات نادرة إلى البتر.

لتجنب هذه المخاطر، يجب على مرضى السكري الحفاظ على مستويات سكر الدم ضمن الأهداف الموصى بها، والتي تتراوح بين 70 و130 ملغ/ديسيلتر قبل الوجبات، وأقل من 180 ملغ/ديسيلتر بعد الوجبات.

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