أعراض التهاب الأعصاب السكري وأسبابه

أعراض التهاب الأعصاب السكري، مرض السكر هو مرض العصر المنتشر فى عصرنا الحالى نتيجة العادات الغذائية والحياتية الخاطئة، وللاسف مضاعفاته خطيرة.

وأعراض التهاب الأعصاب السكري، عديدة ويجب على المريض ضبط مستوى السكر بالدم لعلاج هذه الأعراض وتجنب حدوث أى مضاعفات خطيرة.

وتقول الدكتورة وفاء شريف استشارى الباطنة والغدد والسكر، إن التهاب الأعصاب السكري، هو أحد مضاعفات مرض السكر حيث يحدث تلف للأعصاب وخاصة الأعصاب الطرفية.

أسباب التهاب الأعصاب السكري

وأضافت وفاء، أن من أسباب التهاب الأعصاب السكري:-

ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم

ارتفاع مستويات الدهون وضغط الدم

أعراض التهاب الأعصاب السكري

وتابعت، أن من أعراض التهاب الأعصاب السكري:-

الشعور بالوخز والتنميل والحرقان

فى الأطراف ومع الوقت يحدث فقدان تدريجى للإحساس بالأطراف وقد تصل إلى قرحة قدم سكرى والبتر.

قد يحدث تلف في الأعصاء التي تتحكم في الأعضاء الداخلية مما يؤدى إلى هبوط ضغط الدم.

قيء وغثيان

إسهال أو إمساك

عدم القدرة على الشعور بانخفاض السكر في الدم

علاج التهاب الأعصاب السكري والوقاية منه

وأوضحت الدكتورة وفاء شريف استشارى الباطنة والغدد والسكر، أن لعلاج التهاب الأعصاب السكري والوقاية من الإصابة به،يحب إتباع بعض النصائح، منها:-

ضبط مستوى السكر بالدم

التحكم فى ضغط الدم والكوليسترول

إضافة أدوية يحددها الطبيب للتحكم فى الألم

مضاعفات التهاب الأعصاب السكري

ومن مضاعفات التهاب الأعصاب السكري:-

فقدان الإحساس بالألم والحرارة، حيث يبدأ المريض بفقدان الإحساس في القدمين أو اليدين تدريجيا، وقد لا يشعر المريض بالجروح أو الحروق أو الالتهابات البسيطة، ويؤدي ذلك إلى تفاقم الجروح وتكون تقرحات مزمنة يصعب علاجها.

تقرحات القدم السكرية، وبسبب ضعف الإحساس بالألم وسوء التروية الدموية، تتكون قرح القدم التي قد تتلوث بالبكتيريا وتتحول إلى التهابات خطيرة، وفي الحالات المتقدمة، قد تصل العدوى إلى العظام، وإذا لم تعالج، قد تتسبب في بتر الأطراف كحل أخير لإنقاذ حياة المريض.

اضطراب في الجهاز العصبي اللاإرادي، وعندما تتأثر الأعصاب التي تتحكم في الأعضاء الداخلية، تظهر أعراض ومشكلات خطيرة مثل، هبوط مفاجئ في ضغط الدم عند الوقوف، وبطء أو اضطراب في نبضات القلب، ومشاكل في الهضم كالإمساك أو الإسهال المزمن، وضعف التحكم في المثانة أو مشاكل في التبول، واضطرابات جنسية مثل ضعف الانتصاب لدى الرجال أو جفاف المهبل لدى النساء.

آلام الأعصاب الحادة، ويصاب البعض بآلام مزمنة تعرف بـ الاعتلال العصبي المؤلم، وتكون على شكل وخز أو حرقة في الأطراف، وألم لاذع أو شعور بالكهرباء، وزيادة الحساسية للمس لدرجة أن مجرد لمس بسيط يسبب ألم شديد.

ضعف العضلات وصعوبة الحركة، ومع استمرار تلف الأعصاب الحركية، تضعف العضلات تدريجيا مما يسبب، مشاكل في التوازن والمشي، وتقلصات عضلية مؤلمة، وصعوبة في أداء الأنشطة اليومية.

بطء التئام الجروح وزيادة خطر العدوى، بسبب ضعف الدورة الدموية والأعصاب، تتأخر عملية التئام الجروح وتزداد قابلية الإصابة بالبكتيريا والفطريات، مما يجعل العلاج أكثر صعوبة ويحتاج لوقت أطول.

