أعراض مرض السكر وأسبابه ومخاطر الإصابة به

أعراض مرض السكر، السكر من الأمراض المزمنة التى ليس لها علاج نهائى، وللأسف هو يعد مرض العصر المنتشر بين الكبار والصغار لأسباب عديدة.

وأعراض مرض السكر، عديدة ولكن للاسف فى البداية يصعب تمييزها لأنها تتشابه مع أعراض أمراض أخرى مايؤخر اكتشاف المرض والعلاج وبالتالى قد تحدث مضاعفات خطيرة.

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن مرض السكري من الأمراض المزمنة الشائعة التي تصيب ملايين الأشخاص حول العالم، ويحدث نتيجة خلل في قدرة الجسم على إنتاج أو استخدام هرمون الإنسولين بشكل فعال، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

أعراض مرض السكر

وأضاف خليل، قد تختلف الأعراض حسب نوع السكري (النوع الأول أو الثاني) وحسب شدة الحالة، لكن من أكثر الأعراض شيوعا:-

العطش الشديد وكثرة شرب الماء.

كثرة التبول خاصة في الليل.

الجوع المستمر وفقدان الوزن رغم تناول الطعام.

الإرهاق والتعب المستمر.

تشوش أو ضعف الرؤية.

بطء التئام الجروح وزيادة قابلية الإصابة بالالتهابات.

تنميل أو وخز في الأطراف خاصة اليدين والقدمين.

جفاف الفم والجلد.

أسباب مرض السكر

وتابع، تختلف الأسباب بين النوعين الرئيسيين:

النوع الأول، هو اضطراب مناعي ذاتي يدمر خلايا البنكرياس المنتجة للإنسولين، وغالبا يظهر في سن الطفولة أو المراهقة، والعوامل الوراثية تلعب دور فى الإصابة به.

أما النوع الثاني، فهو بسبب مقاومة خلايا الجسم لتأثير الإنسولين أو نقص إنتاجه، نتيجة زيادة الوزن والسمنة، وقلة النشاط البدني، والتقدم في العمر، والتاريخ العائلي للإصابة.

سكري الحمل، ويحدث أثناء الحمل بسبب التغيرات الهرمونية ويختفي غالبا بعد الولادة، لكن يزيد خطر الإصابة بالسكري لاحقا.

مخاطر ومضاعفات مرض السكر

وأوضح الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة والكبد، أن إهمال علاج السكري أو عدم السيطرة على مستواه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل:

أمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم.

تلف الكلى (الفشل الكلوي).

اعتلال الشبكية وفقدان البصر.

تلف الأعصاب (الاعتلال العصبي).

تقرحات القدم وبتر الأطراف.

السكتة الدماغية.

ضعف المناعة وزيادة خطر العدوى.

علاج مرض السكر

وأضاف الدكتور عماد، أن العلاج يعتمد على نوع السكر وحالة المريض:-

النوع الأول، يحتاج حقن الإنسولين يوميا أو مضخة الإنسولين، ومراقبة مستوى السكر بانتظام، ونظام غذائي صحي ونشاط بدني.

النوع الثاني، يحتوى أدوية خافضة للسكر بالفم أو الإنسولين إذا لزم الأمر، وفقدان الوزن الزائد، وممارسة الرياضة بانتظام، والالتزام بحمية متوازنة قليلة السكريات والدهون.

وسكري الحمل، يحتاج ضبط النظام الغذائي، وممارسة نشاط بدني مناسب للحامل، والإنسولين إذا أوصى الطبيب.

نصائح مهمة تحمى من الإصابة بمرض السكر

وقدم استشارى الباطنة، عدة نصائح للوقاية من الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، منها:-

الحفاظ على وزن صحي.

تناول غذاء متوازن غني بالخضروات والحبوب الكاملة وقليل السكريات.

ممارسة النشاط البدني 30 دقيقة يوميا على الأقل.

الإقلاع عن التدخين.

إجراء فحوصات دورية خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي مع المرض.

التحكم في ضغط الدم والكوليسترول.

