أعراض ارتفاع السكر بالدم وأسبابه وطرق الوقاية

أعراض ارتفاع السكر بالدم، مرض السكر من الأمراض المزمنة التى أصبحت منتشرة فى وقتنا الحالى بين الكبار والصغار لأسباب عديدة.

وأعراض ارتفاع السكر بالدم، عديدة، وللأسف أعراضه متشابهة مع أعراض أمراض أخرى ما يصعب التشخيص ويزيد من تفاقم المرض.

ويقول الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن ارتفاع سكر الدم حالة شائعة تحدث عندما يتجاوز مستوى الجلوكوز في الدم المعدل الطبيعي، وغالبا ما ترتبط بمرض السكري أو عوامل أخرى تؤثر على قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بفاعلية، وفهم هذه الحالة يساعد في تجنب مضاعفاتها الخطيرة.

أعراض ارتفاع سكر الدم

وأضاف العوضي، قد تظهر الأعراض تدريجيا أو بشكل مفاجئ حسب شدة الارتفاع، ومن أعراض ارتفاع السكر بالدم:-

العطش الشديد والشعور بجفاف الفم.

كثرة التبول خاصة في الليل.

الإرهاق والضعف العام.

تشوش الرؤية أو عدم وضوح النظر.

بطء التئام الجروح وكثرة الالتهابات الجلدية.

صداع وأحيانا دوخة.

في الحالات الشديدة قد يظهر رائحة فم تشبه الأسيتون أو يحدث غثيان وقيء نتيجة الحماض الكيتوني السكري.

أسباب ارتفاع سكر الدم

وتابع، أن من أسباب ارتفاع السكر بالدم:-

الإصابة بمرض السكري النوع الأول أو الثاني.

تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات والسكريات دون ضبط جرعات الأنسولين أو أدوية السكر.

التوتر والضغط النفسي الذي يزيد من إفراز هرمونات ترفع السكر.

قلة النشاط البدني والخمول.

الإصابة بعدوى أو مرض حاد مثل الإنفلونزا أو الالتهابات.

بعض الأدوية مثل الكورتيزون ومدرات البول.

أعراض ارتفاع السكر بالدم

مخاطر ارتفاع سكر الدم

وأوضح الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة والكبد، أن السكر ليس له علاج نهائي ولكن يجب الاهتمام بضبط مستواه بالدم لتفادى أي مضاعفات خطيرة، مثل:-

الحماض الكيتوني الذي قد يهدد الحياة إذا لم يعالج سريعًا.

تلف الأعصاب (الاعتلال العصبي) مما يسبب تنميل أو ألم في الأطراف.

مشكلات في الكلى (الفشل الكلوي) على المدى الطويل.

اعتلال الشبكية وفقدان البصر.

أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ضعف جهاز المناعة وزيادة خطر العدوى.

علاج ارتفاع سكر الدم

وأضاف الدكتور محمد، أنه لعلاج ارتفاع السكر بالدم يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

تناول أدوية أو جرعات أنسولين حسب وصف الطبيب.

الإكثار من شرب الماء لطرد السكر الزائد عبر البول.

ممارسة الرياضة بشكل معتدل للمساعدة في خفض مستويات الجلوكوز.

اتباع حمية غذائية صحية قليلة السكريات والدهون المشبعة وغنية بالألياف.

مراقبة مستوى السكر في الدم بانتظام باستخدام جهاز قياس السكر.

في الحالات الشديدة أو وجود أعراض حماض كيتوني يجب الذهاب فورا للمستشفى لتلقي العلاج الوريدي.

طرق الوقاية من ارتفاع سكر الدم

ولتفادى ارتفاع السكر بالدم، قدم استشارى أمراض الباطنة والكبد، عدة نصائح، منها:-

الحفاظ على وزن صحي من خلال التغذية المتوازنة والرياضة.

تنظيم مواعيد الوجبات وتجنب الإفراط في تناول السكريات.

الالتزام بأدوية أو أنسولين السكري كما يصف الطبيب.

إدارة التوتر النفسي عبر الاسترخاء أو تمارين التنفس.

إجراء فحوصات دورية لمتابعة مستويات السكر ووظائف الكلى والعينين.

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