أستاذ بهارفارد يكشف التوصل لعلاج جديد لمرض السكر وقرب وصوله لمصر

كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، عن مستقبل البنكرياس الصناعي.. والحلول الحاسمة لعلاج مرض السكر، مؤكدًا قرب وجود حل لعلاج السكر من النوع الأول، من خلال زراعة خلايا البنكرياس المخلّقة من الخلايا الجذعية، بعد نجاح التجارب الأولية على عدد من المرضى.

الحل الأمثل لعلاج مرض السكر

وأكد الدكتور اسامة حمدي أنه يسعى لإدخال الدواء لمصر، وأن المستقبل للأطفال، الذين يعانون من مرض السكر النوع الأول، مبشرًا بالخير، وخاصة أنهم لا يزالون يتألمون من الحقن لجلدهم الرقيق من 3 إلى 5 آلاف مرة في السنة، ويعانون اضطراب مستوى السكر في الدم؛ مما يعرضهم للخطر

العلاج بخلال البنكرياس الصناعي، فيتو

وقال الدكتور أسامة حمدي: إن العديد من الأشخاص سألوه عن "العلاج الأمثل للسكر من النوع الأول وأين يتجه في المستقبل القريب؟، وأمل وجود هذه الحلول في مصر"

وأكد الدكتور أسامة حمدي أن "هناك تسابقًا محمومًا بين الحل البيولوجي بالخلايا الجذعية والحل التكنولوجي من خلال البنكرياس الصناعي، بالتأكيد، العلاج البيولوجي بزراعة خلايا البنكرياس المخلّقة من الخلايا الجذعية هو الحل الأمثل في المستقبل، ولقد أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الوصول إليه، بعد نجاح التجارب الأولية على عدد من المرضى"

وأوضح الدكتور أسامة حمدي أن "وتوقعاته أن يكون متاحًا في الولايات المتحدة سنة 2028، ولكنه سيكون مكلفًا جدًّا في البداية."، قائلًا: "وليس من المستحيل أن يأتي إلى مصر خلال عدة سنوات بعدها، وسأسعى شخصيًّا بكل جهدي إلى ذلك الأمل".

الحل الإلكتروني لمرض السكر بخلايا البنكرياس الصناعي

وفيما يخص الحل الألكتروني قال أسامة حمدي: "أما الحل الإلكتروني من خلال البنكرياس الصناعي، فهو منظومة متكاملة من جهاز قياس للسكر المستمر متصل مع مضخة للأنسولين، وبرنامج يحتوي على معادلات حسابية معقدة لحقن الأنسولين المتواصل حسب قراءة السكر".

خلال البنكرياس الصناعي، فيتو



وقال أسامة حمدي عن العلاج الإلكتروني للسكر "تطور في السنوات الأخيرة تطورًا مذهلًا بعد ظهور أجهزة تلصق مباشرة على الذراع دون الحاجة إلى وجود أنبوب لتوصيل الإنسولين إلى إبرة مزروعة تحت الجلد، وهو ما كان يعوق استخدامه للأطفال في سن صغيرة، فلو انتزع الأنبوب نتيجة لحركة الطفل قد يؤدي ذلك إلى عدم دخول الإنسولين إلى الجسم، وربما يحدث تسمم كيتوني."

وكشف أسامة حمدي الشركات التي تنتج العلاج الإلكتروني للسكر فقال: "الشركات التي تنتج هذا النوع من البنكرياس الصناعي، الذي يلصق مباشرة على الجلد هي شركة insulet الأمريكية، وجهازها يسمى Omnipod 5، وهو حاليًا أكثر أجهزة البنكرياس الصناعي مبيعًا في أمريكا، وشركة Microtech الصينية، وجهازها يسمى Equil، وهو موجود في العديد من الدول الأوروبية مثل انجلترا وايطاليا وهولندا وبعض الدول العربية، وهو أحد الأجهزة التي ننوي بإذن الله استخدامها لأطفال السكر بمستشفى الناس الخيري".

أحدث علاج لمرض السكر، فيتو

وأضاف الدكتور اسامة حمدي "وحاليًا تلهث الشركات الأمريكية الأخرى لإنتاج أجهزتها بدون أنبوب، أو بأنبوب قصير جدًّا ليلائم الأطفال والأشخاص الكثيري الحركة، والرياضيين من الكبار، وأولى الشركات التي طوّرت نفسها هي شركة Tandem الأمريكيه بجهازها الجديد Mobi، ذي الأنبوب القصير، وشركة Sequel الأمريكيه بجهازها الحديث Twist".

مستقبل علاج السكر بالأجهزة

وعن علاج السكر في المستقبل، قال أسامة حمدي: "المستقبل الآن يتجه نحو عدم الحاجة إلى عد النشويات مع البنكرياس الصناعي، وكانت الشركة الأولى في ذلك هي شركة Beta Bionic الأمريكية، مع جهازها iLet، فلا يحتاج الأمر إلى سوى إخبار الجهاز إن كانت الوجبة صغيرة، أو عادية، أو كبيرة، ولكن الجهاز ما زال يستخدم أنبوبًا لضخ الإنسولين مثل معظم الأجهزة الأخرى، وهو حاليًا غير متوافر في مصر".

مرض السكر عند الأطفال، فيتو



وتابع أسامة حمدي "وأعتقد شخصيًّا أن كل الأجهزة الأخرى سيمكنها إضافة هذه الخاصية البسيطة بسهولة لأجهزتها. كذلك تتجه الشركات إلى تطوير أجهزة قياس السكر بطريقة مستمرة CGM، لزيادة دقتها في قياس السكر، وحتى الآن أكثر الأجهزة دقة في السوق الأمريكية هما Dexcom G7، وFreestyle Libre 3، وكلاهما غير موجود بمصر، ويشابهما-إلى حد كبير- جهاز Linx الصيني، وهو ما نستخدمه حاليًا بنجاح لأطفال السكر بمستشفى الناس"

مستقبل علاج السكر عند الأطفال

وعن الأخطاء عند غير المتخصصين، قال الدكتور أسامة حمدي: "من الأخطاء الشائعة عند غير المتخصصين أن أجهزة قياس السكر العادية أو المستمرة تصلح لسن دون الآخر! وكل أملي- وما أسعى إليه- هو دخول كل هذه الأجهزة الأخرى إلى السوق المصرية. لتنهض مصر وتصل الى مصاف الدول المتقدمة في الخدمة الصحية للأطفال المرضى بالسكر".

مستقبل علاج السكر عند الأطفال، فيتو



وفيما يخص علاج السكر عند الأطفال، قال الدكتور أسامة حمدي: "لقد أصبح المستقبل مبشرًا بالخير، خاصة للأطفال الذين يعانون من مرض السكر من النوع الأول، والذين ما زالوا يشكّون جلدهم الرقيق من 3 إلى 5 آلاف مرة في السنة، ومع ذلك يعانون اضطراب مستوى السكر في الدم؛ مما يعرضهم للخطر، فأتمنى من كل قلبي ألا يحبطكم أحد".



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