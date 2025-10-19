حملات مرور على الصيانة والنظافة والمخابز بديرب والحسينية وبلبيس في الشرقية

واصل المحاسب صلاح سالم، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد الموافق 19 أكتوبر 2025، جولاته الميدانية، حيث تفقد عددًا من الوحدات المحلية، موجّهًا رؤساء الوحدات بضرورة المرور الدوري على المخابز الواقعة بنطاق وحداتهم، ومنها وحدتا بهنيا وصافور، بالإضافة إلى باقي الوحدات.

جاءت التوجيهات في إطار حرص رئاسة المركز على متابعة جودة رغيف الخبز المدعم، وضمان نظافة الأدوات المستخدمة والمكان، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، مع التشديد على الالتزام التام بالمواصفات القياسية الخاصة برغيف الخبز، بما يضمن خدمة المواطنين بشكل لائق.

جودة المعروض من الخبز والخضر

وشدد على التأكد من مطابقة رغيف الخبز للوزن والمواصفات من حيث الجودة، إلى جانب المرور والتفتيش على الأسواق لمتابعة جودة المعروض من الخضر والفاكهة والأسماك، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما شملت الجولة العمل على فك الاختناقات المرورية ورفع الإشغالات من حرم الطريق العام بطريقي ديرب الزقازيق وديرب المنصورة، بالإضافة إلى متابعة انتظام العملية التعليمية داخل المدارس الواقعة بنطاق جميع الوحدات المحلية، كل في نطاق اختصاصه، لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب.

اعمال لكهرباء فى بلبيس -فيتو

رئيس مركز ومدينة بلبيس يتابع صيانة المعدات ويقود حملات لرفع الإشغالات وتحسين الخدمات

تابع اللواء أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة بلبيس، اليوم 19 أكتوبر 2025، أعمال الصيانة الدورية لمعدات الحملة الميكانيكية، وذلك للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها التشغيلية.

وشدد خلال جولته على أهمية استمرار الصيانة المنتظمة لضمان إطالة عمر المعدات وتحقيق أقصى استفادة منها، بما يساهم في تقديم مستوى خدمة متميز للمواطنين.

وفي إطار جهود ضبط الشارع وتحقيق السيولة المرورية، تابع رئيس المركز تنفيذ حملة إشغالات موسعة قادتها شرطة المرافق بالتنسيق مع قسم الإشغالات برئاسة المركز، حيث استهدفت الحملة مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة.

وأسفرت عن رفع كافة الإشغالات والمخالفات التي تعوق حركة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما وجّه "شاكر" قسم الإنارة العامة بسرعة التدخل والاستجابة لشكاوى المواطنين، بخصوص ضعف الإضاءة في شوارع منطقة المنشية وشارع طه حسين بـ مدينة بلبيس.

وعلى الفور، تم رفع كفاءة أعمدة الإنارة، وصيانة الكشافات، واستبدال التالف منها، لتحسين مستوى الإضاءة بالشوارع، بما يعزز من شعور المواطنين بالأمان ويساهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد رئيس المركز على استمرار الحملات اليومية لرفع مستوى النظافة والانضباط العام، ومتابعة جودة الخدمات المقدمة، استجابة لاحتياجات المواطنين وتحقيقًا لمستوى معيشي يليق بأهالي بلبيس.

اعمال النظافة فى الحسينية -فيتو

متابعة أعمال النظافة ومواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بالتسعيرة

أكد المهندس محمد العوضي، رئيس مركز ومدينة الحسينية، أنه تم اليوم تنفيذ حملة مكثفة لرفع الأتربة وتراكمات القمامة بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وذلك في إطار متابعة مستوى النظافة والتأكد من انتظام العمل، بما يضمن توفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين بمدينة الحسينية.

وأشار رئيس المركز إلى أن حملات النظافة مستمرة على مدار اليوم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، مشددا على تكثيف الجهود ورفع كفاءة الشوارع والميادين بشكل دائم.

وفي إطار متابعته الميدانية، فاجأ "العوضي" عددًا من مواقف سيارات الأجرة بالمدينة، وذلك للاطمئنان على مدى التزام السائقين بالتسعيرة الرسمية المحددة، مؤكدًا استمرار المتابعة اليومية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم استغلال المواطنين.

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الرقابة على الأنشطة المؤثرة على صحة المواطنين ويشدد على المحاسبة الفورية للمخالفين

شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية، بضرورة العمل بكل جدية وعلى مدار الساعة في متابعة جميع الأنشطة التي تمس صحة المواطن بشكل مباشر، مؤكدًا أن الحفاظ على الصحة العامة يأتي على رأس أولويات الدولة.

وأكد المحافظ على أهمية تكثيف الرقابة على المخابز، كل في نطاق مركزه، لضمان جودة رغيف الخبز والتأكد من التزام أصحاب المخابز بالمعايير الصحية والمواصفات المحددة. كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الإنارة العامة والنظافة في الشوارع والميادين، للحفاظ على بيئة آمنة ونظيفة تليق بالمواطنين.

وأوضح المحافظ أن أي مخالفة، مهما كانت بسيطة، لن يتم التغاضي عنها، وسيتم محاسبة المسؤولين عنها فورًا، تنفيذًا لمبدأ الشفافية وتحقيق الانضباط في العمل، سعيًا لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

