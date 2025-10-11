صحة الشرقية: نفذنا 1945 زيارة منزلية لكبار السن أمس الجمعة

قال الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إن أطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بجميع أنحاء المحافظة، نفذت 1945 زيارة منزلية لكبار السن أمس الجمعة، بالاضافة الى تنفيذ(23) زيارة منزلية لذوى الهمم.

وأشار إلى أنه تم إحالة ٣ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية، حيث تبين أن منهم حالة تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وحالة تعاني من ارتفاع السكر في الدم، وحالة تعاني من قرح الفراش، مبينا ان إجمالى عدد الزيارات التى تم تنفيذها على مدار (54) أسبوعًا لـ 62.600 زيارة منزلية.

إحالة الحالات المرضية التى تستدعى حالتها الى المستشفيات

وقال البيلى: إن الخدمات الطبية المقدمة تتضمن الكشف على أمراض "الضغط، والسكر، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة التغذوية اللازمة لكبار السن، وفي حالة إيجابية النتائج يتم تقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية.

مبادرة رعاية بلا حدود لكبار السن

بدوره تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، قيام الفرق الطبية المتحركة المشاركة فى مبادرة "رعاية بلا حدود" لكبار السن وذوى الهمم بمديرية الشئون الصحية بالشرقية لتنفيذ 62.600 زيارة منزلية لتقديم الخدمة الطبية المجانية لكبار السن "فوق 65 عامًا" وذوى الهمم بنطاق المحافظة وذلك خلال لـ ( 54) أسبوعا الماضيين، أيام الجمع والعطلات الرسمية.

مبادرة رئيس الجمهورية

وأشار محافظ الشرقية إلى إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرعاية "كبار السن" تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين فوق 65 عامًا وذوى الهمم، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.