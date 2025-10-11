تموين الشرقية يضبط 4.5 طن دقيق مهرب

أكد المهندس السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية انه بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة.

وجاء ذلك على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لتاكيد هيبة الدولة واستكمال السيطرة الرقابية على كافة السلع المعروضة للمواطنين للتاكد من وصول الدعم لمستحقية.

كما جاء ذلك تنفيذا لتكليفات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية لكيل وزارة التموين اوضح أنه تم تشكيل حملات تموينية مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية بالإشتراك مع حملة قطاع وسط بالمرور والتفتيش تم ضبط أحد المواطنين يقوم بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المهرب من المخابز البلدية بقرية تابعة لمركز ومدينة الحسينية وذلك لإعادة تدويره وبيعه للمخابز السياحية بقصد التربح غير المشروع من أموال الدعم حيث تم ضبط ( ٩٠) شيكارة دقيق بلدي استخراج 87.5% بإجمالي (٤.٥) طن دقيق بلدي مدعم، و(١٠) شكائر ردة ناعمة ناتجة عن عملية النخل وإعادة التدوير وتمت مصادرة الكميات المضبوطة وتسليمها إلى مطحن فاقوس.

وأكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.

