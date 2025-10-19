حملة موسعة لرفع الإشغالات بالزقازيق

شنّ شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حملة ميدانية مكثفة اليوم لمتابعة جهود قسم الإشغالات التابع لرئاسة المركز، في إطار توجيهات المحافظة بالحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين والمركبات، وتتسبب في اختناقات مرورية وتشوه المشهد العام.

وقد استهدفت الحملة عددًا من المناطق الحيوية، من بينها شارع السلام وميدان الزراعة، إلى جانب عدد من الشوارع والمناطق التي تشهد تواجدًا للباعة الجائلين ومظاهر المخالفات العشوائية.

وتم خلال الحملة التحفظ على كافة المضبوطات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار حرص المركز على فرض الانضباط وتحقيق الانسياب المروري.

وأكد رئيس المركز استمرار تلك الحملات بشكل دوري، للتصدي لأي مظاهر عشوائية والعمل على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشدد رئيس المركز على أن رئاسة المركز عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الانضباط الكامل في شوارع الزقازيق، والعمل على توفير بيئة مرورية وحياتية آمنة ومريحة لجميع المواطنين، دون تهاون مع أية مخالفات تؤثر على النظام العام أو تعيق حركة السير.

رئيس مركز ابوحماد

عقد المهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة أبو حماد بـ محافظة الشرقية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية، وذلك لبحث عدد من الملفات الهامة التي تمس الشأن اليومي للمواطنين.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور الحيوية، أبرزها التصدي الفوري للتعديات على الأراضي الزراعية في المهد، ومراجعة موقف الأراضي المستردة ضمن أملاك الدولة، إضافة إلى متابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء، بما يسهم في تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار.

كما شدد رئيس المدينة خلال الاجتماع على أهمية الاستمرار في مراجعة وصيانة معدات سحب مياه الأمطار، استعدادًا لموسم الشتاء، والتعامل السريع مع أي طوارئ قد تطرأ، حفاظًا على سلامة المواطنين والبنية التحتية.

ازالة الاشغالات -فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية، بضرورة العمل المتواصل على راحة المواطنين وتطوير جودة الخدمات المقدمة لهم، والعمل على تحقيق رضا المواطن بشكل فعّال.

كما شدد المحافظ على استمرار جهود إزالة الإشغالات وفك الاختناقات المرورية أولًا بأول، بما يضمن سيولة الحركة في الشوارع، إلى جانب مراقبة تطبيق التعريفة الجديدة لوسائل النقل، والتأكد من عدم تحصيل أي مبالغ زائدة عن الأجرة المقررة من قبل السائقين، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنعًا لأي استغلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.