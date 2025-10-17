محافظ الشرقية: تعريفة الركوب مناسبة لخط سير وراعينا البعد الاجتماعي للمواطنين

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، سير العمل بالمواقف العمومية والداخلية بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك من داخل مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للاطمئنان على التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح اليوم بمعرفة لجنة التسعير التلقائي بوزارة البترول والثروة المعدنية.

جاء ذلك بحضور محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، وهشام عبد المقصود مدير مركز السيطرة الموحد.

الأشموني: تعديل التعريفة راعى المسافات والبعد الاجتماعي

أكد محافظ الشرقية أن قرار تعديل تعريفة الركوب جاء بما يتناسب مع مسافة كل خط سير، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه السائقين غير الملتزمين بالتعريفة الجديدة أو من يحاولون استغلال المواطنين.

تكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود

وجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومديري إدارات المرور ومباحث التموين والمواقف، إلى تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع المواقف العمومية والداخلية، ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من توافر المواد البترولية والالتزام بالأسعار الرسمية التي أقرتها المحافظة.

لوحات إرشادية وملصقات على السيارات لتعريف المواطنين بالتعريفة الجديدة

شدد المحافظ على ضرورة تركيب لوحات إرشادية واضحة في كل موقف، تتضمن تعريفة الركوب الجديدة وخطوط السير وعدد الركاب، مع إلزام سائقي سيارات الأجرة بملصقات تعريفية على سياراتهم، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوز أو استغلال.

تكليفات بمتابعة محطات الوقود يوميًا

كما كلّف المحافظ وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الإدارات الفرعية، للمرور اليومي على محطات الوقود، والتأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة، وإجراء الجرد اللازم لضمان سير العمل بشكل طبيعي وحماية حقوق الدولة والمواطنين.

الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية

يُذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت زيادة الأسعار اعتبارًا من اليوم الجمعة، لتصبح على النحو التالي:

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر

السولار: 17.50 جنيهًا للتر

غاز السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 225 جنيهًا

أسطوانة البوتاجاز التجاري: 450 جنيهًا

