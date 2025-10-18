أول ضحايا تعريفة الركوب، محافظ الشرقية يُنهي تكليف مدير مواقف منيا القمح بسبب التقصير

شهدت محافظة الشرقية قرارًا حاسمًا من المهندس حازم الأشموني محافظ الإقليم، بإنهاء تكليف مدير الإدارة الفرعية لمواقف منيا القمح، وذلك للإهمال والتقصير في متابعة سير العمل داخل المواقف، وعدم تطبيق التعليمات الصادرة بشأن تعريفة الركوب الجديدة التي أقرتها المحافظة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك أسعار الوقود تماشيًا مع الأسعار العالمية.

التأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية المقررة

جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التي أجراها المحافظ إلى موقف منيا القمح / بنها / عبود، لمتابعة انتظام حركة السيارات والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية المقررة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

غياب اللوحات الإرشادية التي توضح للركاب قيمة التعريفة الجديدة

وخلال جولته، لاحظ المحافظ غياب اللوحات الإرشادية التي توضح للركاب قيمة التعريفة الجديدة، إلى جانب ضعف المتابعة من قِبل مسؤولي الموقف، ليصدر على الفور قراره بإنهاء تكليف مدير الإدارة الفرعية لمواقف منيا القمح ومحاسبته على التقصير.

مواقف السيارات بالشرقية،فيتو

ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة

وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره أو تهاونه في تنفيذ التعليمات، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على جميع المواقف بنطاق المحافظة

كما وجه محافظ الشرقية بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة على جميع المواقف بنطاق المحافظة، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد المخالفين، لضمان انتظام حركة النقل الداخلي وتقديم خدمة آمنة ومنضبطة للمواطنين.

