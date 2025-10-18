السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أول ضحايا تعريفة الركوب، محافظ الشرقية يُنهي تكليف مدير مواقف منيا القمح بسبب التقصير

محافظ الشرقية المهندس
محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني

 شهدت محافظة الشرقية قرارًا حاسمًا من المهندس حازم الأشموني محافظ الإقليم، بإنهاء تكليف مدير الإدارة الفرعية لمواقف منيا القمح، وذلك للإهمال والتقصير في متابعة سير العمل داخل المواقف، وعدم تطبيق التعليمات الصادرة بشأن تعريفة الركوب الجديدة التي أقرتها المحافظة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك أسعار الوقود تماشيًا مع الأسعار العالمية.

الأشموني: راعينا محدودي الدخل في تسعيرة الركوب ولن نسمح باستغلال المواطنين

التأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية المقررة

 جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التي أجراها المحافظ إلى موقف منيا القمح / بنها / عبود، لمتابعة انتظام حركة السيارات والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية المقررة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

 

غياب اللوحات الإرشادية التي توضح للركاب قيمة التعريفة الجديدة

 وخلال جولته، لاحظ المحافظ غياب اللوحات الإرشادية التي توضح للركاب قيمة التعريفة الجديدة، إلى جانب ضعف المتابعة من قِبل مسؤولي الموقف، ليصدر على الفور قراره بإنهاء تكليف مدير الإدارة الفرعية لمواقف منيا القمح ومحاسبته على التقصير.

مواقف السيارات بالشرقية،فيتو
مواقف السيارات بالشرقية،فيتو

ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة

وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره أو تهاونه في تنفيذ التعليمات، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

 

تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على جميع المواقف بنطاق المحافظة

 كما وجه محافظ الشرقية بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة على جميع المواقف بنطاق المحافظة، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد المخالفين، لضمان انتظام حركة النقل الداخلي وتقديم خدمة آمنة ومنضبطة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تعريفة الركوب الجديدة بالشرقية مواقف السيارات بالشرقية اثار زيادة اسعار الوقود حازم الأشمونى اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

رسميا، فوز المستشار عصام فريد برئاسة مجلس الشيوخ 2025 بالتزكية

مصرع شاب فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكى ببنها

أبرزها تطوير المطارات ورفع أعداد السائحين إلى 30 مليون سنويا، مستجدات تعزيز كفاءة قطاع الطيران المدني

غرفة الصناعات الغذائية تشارك في افتتاح مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف

التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي ونوتنجهام فورست

مدير تعليم دمياط يحيل إدارة مدرسة للشئون القانونية بسبب عدم الانضباط

جمعية رجال أعمال الإسكندرية تبحث مع سفير أيرلندا تعزيز الشراكة

الأكثر قراءة

البنك الأهلي يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول بالدوري

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول

وعود!

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتعادل سلبيا مع إيفرتون في الشوط الأول

ضبط شخص يرتدي نظارة مزودة بكاميرا سرية داخل بنك شهير في الجيزة

تفاصيل إصابة محمد شريف أمام إيجل نوار

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي إيجل نوار

زيارة إنسانية.. تامر حسني يدعم طفلة مصابة بالسرطان في شبين القناطر

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تبطل الصلاة بالوقوف عن يسار الإمام؟ تعرف على رد الإفتاء

عالم بالأوقاف: استشهاد عثمان بن عفان كان نتيجة "الفتنة السبئية"

تفسير حلم ضرب العقرب في المنام وعلاقته بالقضاء على المشاكل والعقبات

المزيد
الجريدة الرسمية