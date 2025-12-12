أستاذ قانون يكشف مفاجأة حول مصير الطعون الانتخابية المحالة إلى محكمة النقض

18 حجم الخط

قال الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن ما يردده البعض حول عدم اختصاص محكمة النقض بالطعون الانتخابية المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا، هو حديث تنقصه الدقة إلى حد كبير.

المحكمة الإدارية العليا

وأضاف فوزي في تصريح خاص لـ فيتو، أنه فيما يتعلق بالطعون التي قُدمت إلى المحكمة الإدارية العليا، وقضت المحكمة بـ عدم الاختصاص الولائي وإحالتها إلى محكمة النقض، فهي تعد أحكاما صحيحة ومصادفة لحقيقة الدستور وقانون المرافعات، لأن المحكمة الإدارية العليا وكذلك دائرة توحيد المبادئ، سبق ووضعت المعيار الفاصل بين اختصاص القضاء الإداري واختصاص محكمة النقض بشأن الفصل في صحة العضوية، متابعا: وهذا المعيار هو ثبوت صفة العضوية بإعلان نجاح المترشح.

حقيقة التكييف القانوني

وتابع أستاذ القانون: في هذه الحالة، إذا ما طُعن على المرشح، فلا يكون طعنًا على قرار إداري بإعلان النتيجة، بل في حقيقة التكييف القانوني له هو طعن على صحة عضويته، وبالتالي لا يكون الهدف هو إلغاء النتيجة، بل إبطال عضويته لأنه قد نجح بالفعل، وبالتالي يتم إحالة تلك الطعون إلى محكمة النقض.

محكمة القضاء الإداري

وأضاف، أن القول إن محكمة النقض لا تختص بنظر الطعون على صحة العضوية إلا إذا كانت مقدمة إليها من المترشحين فهو قول ينقصه الدقة، وذلك لعدة أسباب، أولها الوقائع التي يستند إليها الحكم الصادر سنة 2016، لا يمكن القياس عليه لأنه كان يتعلق بقضية نُظرت أمام محكمة القضاء الإداري وليست الإدارية العليا وتم إحالتها إلى محكمة النقض مباشرة، وهنا ذكرت محكمة النقض أن شروط قبول الطعن على صحة العضوية ليست مستوفية لأن الطعن كان موقعًا من محامي استئناف وليس محامٍ مقبول أمام محكمة النقض. وبالتالي لم تحكم بعدم الاختصاص إنما حكمت بعدم قبول الدعوى.

وأوضح: هناك فارق كبير بين الأمرين بين بين الحكم بعدم القبول والحكم بعدم الاختصاص، ولذلك أرى أن ذلك الحكم الصادر سنة 2016 في طعن انتخابي لا يمكن القياس عليه في مسألة قبول محكمة النقض.

قبول الطعون الانتخابية

وتوقع فوزي أن تقضي محكمة النقض بعدم قبول الطعون الانتخابية المحالة إليها لأن الطاعن لم يتصل بمحكمة النقض بالطريق الذي حدده القانون، وهو أن يتقدم الشخص مباشرة للمحكمة خلال المدة القانونية، وذلك لأنه وفقًا للمعيار الذي وضعته الإدارية العليا ودائرة فحص الطعون من قبل هو أنه بإعلان النجاح أصبح الشخص نائب وبالتالي الطعن عليه لا يكون طعنًا على النتيجة إنما طعن يقصد منه إبطال العضوية، وهو ما تختص به محكمة النقض.

