نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الهادي البديع بالإسكندرية (بث مباشر)

ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة اليوم، بعنوان “التطرف ليس في التدين فقط” من مسجد الهادي البديع، مشروع بشاير الخير، الإسكندرية.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة الموافقة 12 ديسمبر 2025، على أن تكون الخطبة الأولى تحت عنوان «التطرف ليس في التدين فقط»، للتوعية بان التطرف قد يتمثل في أشياء كثيرة حولنا، أو محصورةً في الزوايا الشرعيِّةِ، بل هو انحرافٌ سلوكيّ، واقتتالٌ فكريّ، يظهرُ حيثما يختلُ ميزانُ العدل، ويغيبُ سندُ الاعتدال.



التحذير من التشكيك والحيرة ونشر روح التشاؤم في كل شيء

وتكون الخطبة الثانية بعنوان “التطرفُ الرياضيُّ بمظاهرِهِ المُنْفلتَةِ، وبعصبيتِهِ المفرطةِ، هو انحرافٌ خطيرٌ عن سننِ الاعتدالِ، يضعُ صاحبَهُ في مواجهةٍ مباشرةٍ مع المحظوراتِ الشرعيةِ والآدابِ الأخلاقيَّةِ، والسلوكياتِ البغيضةِ التي تشملُ السخريةَ المهينةَ، والتنابزَ بالألقابِ المشينةِ، وإطلاقَ عباراتِ السبِّ والشتمِ.

وفي سياق آخر تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح (١٧) مسجدًا اليوم الجمعة ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥م؛ حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد (١٠) مساجد، وصيانة وتطوير (٥) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٣٥٥) مسجدًا، من بينها: (٢٦٩) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(٨٦) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٨٤٤) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٤ مليارًا و٣٢٩ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة الإسماعيلية:

- تم إحلال وتجديد مسجد الشيخ رضوان، بعزبة الكربة - مركز القنطرة غرب.

- تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن، بقرية الملاك ٣ – مركز التل الكبير؛ ومسجد أصحاب اليمين، بقرية سرابيوم – مركز فايد.

وفي محافظة سوهاج:

- تم إحلال وتجديد مسجد مجمع المصطفى، بقرية الغريزات – غرب المراغة.

- تم إنشاء وبناء مسجد آل البيت، بنجع أبو شافع بالحرجة بحري، بقرية عرابة أبيدوس – مركز البلينا؛ ومسجد السلام، بمنطقة الإسكان الاقتصادي – مدينة سوهاج الجديدة.

وفي محافظة المنوفية:

وتم إحلال وتجديد مسجد أبو بكر الصديق، بقرية ميت أبو الكوم – مركز تلا.

