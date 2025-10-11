تموين الشرقية يضبط 760 مخالفة تموينية خلال أسبوع

أكد المهندس السيد أحمد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أنه تم الاتفاق مع حنان حبيب مدير إدارة الإعلام بتموين الشرقية طبقا لتعليمات الوزيرعلى اصدار بيان أسبوعى يوضح ما تم ضبطه من مخالفات تموينية بالشرقية، وذلك عن الفترة من 5 حتى 11 أكتوبر 2025.

تقرير بالمضبوطات من 5 إلى 11 أكتوبر الجارى

وقال حرزالله: إنه قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية خلال الفترة من 5 حتى 11 أكتوبر 2025 بمتابعة مكثفة لكافة الأنشطة التموينية، وأسفرت فى مجال الرقابة على المخابز البلدية والسياحية والمطاحن بتحرير عدد 456 مخالفة تموينية متنوعة، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات وتوقف بعض المخابز عن الإنتاج دون مبرر، بالإضافة إلى تصرف في دقيق بلدي مدعم وتجميع كميات منه بطرق غير مشروعة، وتشغيل بدون ترخيص ومخالفات متنوعة أخرى.

مجال الرقابة على الأسواق

وتابع وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أنه في مجال الرقابة على الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية تم تحرير عدد 304 مخالفات تموينية، تضمنت عدم الإعلان عن الأسعاربيع بأزيد من السعر المقرر وحيازة سلع بدون فواتير أو منتهية الصلاحية ولحوم غير مغطاة بالشاش الأبيض، بالاضافة الى أنشطة تعمل بدون ترخيص ومخالفات تتعلق بالمطاعم والمواد الغذائية، وبذلك يبلغ إجمالي عدد المخالفات خلال الأسبوع 760 مخالفة تموينية على مستوى المحافظة.

ضبط الأسواق والحفاظ على المنظومة التموينية

وأكد وكيل الوزارة للتموين بالشرقية، استمرار تكثيف المديرية حملاتها اليومية بجميع المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات وكيل الوزارة، وذلك لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار المنظومة التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تعليمات وزير التموين ومحافظ الشرقية

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتوجيهات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، بضرورة تكثيف الرقابة التموينية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها وسلامة العرض والتداول.

