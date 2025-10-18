الأحد 19 أكتوبر 2025
محافظات

فتح باب التقديم للراغبين في الالتحاق بالتدريب على التفصيل والحياكة بالشرقية

عمل الشرقية تدريب
عمل الشرقية تدريب تحويلى على التفصيل والحياكة بالمجان

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الشرقيةعن فتح باب التقديم للراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريب المهني التحويلي للعام 2026/2025 بمراكز التدريب التابعة للمديرية، المتمثلة فى مركز التدريب المهني بالنحال، بالإضافة إلى مركز التدريب المهني بالصيادين، وذلك للتدريب والتعليم بقسم التفصيل والحياكة، وهو مخصص للإناث والشباب،  وذلك برعاية محمد جبران  وزير العمل

   

عمل الشرقية تسلم عقود الراغبين في السفر للأردن

 الالتحاق بفرصة عمل  

أكد ذلك المهندس احمد عبدالهادى وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية وأضاف" إن المزايا التي يحصل عليها المتدرب أولاها اكتساب الخبرة من خلال التدريب على يد نخبة من المدربين ذوي الاختصاص تؤهله للالتحاق بفرصة العمل المناسبة، بالإضافة إلى جوائز عينية للثلاثة الأوائل من كل قسم، وكذلك التأمين على المتدرب ضد الإصابة خلال مدة التدريب.

منح المتدرب شهادة معتمدة 

وبعد اجتياز الاختبار العملي والنظري يمنح المتدرب شهادة معتمدة من المديرية، وتتم زيارات ميدانية لخطوط الإنتاج، كما يصرف للمتدرب معطف لارتدائه أثناء التدريب، كما يتم معاونة المتدربين في الالتحاق بالعمل بالمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص المنتشرة بالمحافظة.

الأوراق المطلوبة للتقديم 

وقال عبالهادى  إن الأوراق المطلوبة للتقديم هى صورة الرقم القومي وصورة المؤهل الدراسي وصورة الموقف من التجنيد (للذكور) وصورة من  شهادة الخدمة العامة (للإناث) وشرط أساسي اجتياز الكشف الطبي وإختبارات التوجيه المهني.

عمل الشرقية تنظم ندوة موسعة للتوعية بقانون العمل الجديد

 أجازة التدريب الخمبس والجمعة 

موضحا أن مدة البرنامج التدريبي للدورة شهرين متتاليين، حيث يكون الحضور جميع أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، وقد تحددت  مواعيد الحضور اعتبارا من الساعةً التاسعةً صباحا وحتى الواحدة ظهرا، هذا ويشرف على التدريب خالد الشيخ مديرعام الإدارة العامة لبحوث العمالة بمديرية العمل بمحافظة الشرقية                                           

 

