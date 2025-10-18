عقوبات صارمة، محافظ الشرقية يحذر السائقين غير الملتزمين بتعريفة الركوب الجديدة

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعًا موسعًا لمتابعة مدى التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة وكذلك الوقوف علي الشكاوى الواردة من المواطنين والعمل علي حلها فورًا.

السكرتير المساعد ومدير ادارة المرور

جاء ذلك بحضور محمد كُجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد تامر مباشر مدير إدارة المرور والعميد وائل جعفر مدير مباحث المرور وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح وسعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف.

المحافظ: لن نسمح بأى إهمال أو تقصير

شدد المحافظ على أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقصير في تطبيق التعريفة الجديدة بمواقف سيارات الأجرة، مؤكدًا توقيع غرامات وعقوبات صارمة تجاه السائقين غير الملتزمين.

تكليف ادارة المرور بتكثيف الحملات المرورية

وخلال الإجتماع كلف المحافظ مدير إدارة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية بتكثيف الحملات المرورية والتفتيشية على المواقف ومراجعة خطوط سير السرفيس الداخلي لمنع تجزئة الأجرة وتشديد الرقابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين.

ضبط منظومة النقل الداخلى

أكد محافظ الشرقية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المحافظة على ضبط منظومة النقل الداخلي، وتوفير خدمات آمنة ومنضبطة للمواطنين، مع ضمان عدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

وضع لوحات إرشادية بكل موقف

وفي نهاية الإجتماع أكد المحافظ أنه سيواصل جولاته المفاجئة على مختلف المواقف بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من وضع لوحات إرشادية واضحة تبين تعريفة الركوب الجديدة وإلزام السائقين بتطبيقها دون أي استغلال للمواطنين.

