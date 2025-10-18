محافظ الشرقية يتابع على مدار اليوم مواقف سيارات الأجرة ومحطات الغاز

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن، انتظام سير العمل داخل مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود ومستودعات الغاز والمخابز، للاطمئنان على الالتزام بالأسعار المعلنة، عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح أمس.

وضع اللافتات الإرشادية بالمواقف ومحطات الوقود

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم بضرورة المرور الميداني المستمر على المواقف والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة قبل خروج السيارات، والتأكد من وضع اللافتات الإرشادية الخاصة بالتعريفة في أماكن واضحة لمنع الاستغلال، بالإضافة إلى المتابعة الدقيقة لمستودعات الغاز ومحطات الوقود والمخابز البلدية، وتطبيق القانون بكل حسم تجاه غير الملتزمين.

رؤساء المراكز والمدن يواصلون جولاتهم بالمرور

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، يواصل رؤساء المراكز والمدن والأحياء جولاتهم الميدانية للمرور على محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية والأسعار المعلنة.

متابعة المخابز البلدية

وكذلك متابعة المخابز البلدية لـ متابعة جودة الرغيف المدعم المقدم للمواطنين ومستودعات الغاز لمراجعة الوزن والسعر حفاظًا على حقوق المواطنين الاستهلاكية وناشد المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة وسرعة الإبلاغ عن أي شكاوى.

الإبلاغ عبر الخط الساخن بالمحافظة

وشدد على عدم حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب والإبلاغ فورا عن عدم توافر المواد البترولية داخل المحطات وذلك على مدار ٢٤ ساعة عبر الخط الساخن: 2303693-055 أو الرقم: 114 (مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة).

