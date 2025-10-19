قرار من النيابة في واقعة سرقة خادمتين مشغولات ذهبية من فيلا رجل أعمال بأكتوبر

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على خادمتين بسرقة فيلا مالك سوبر ماركت شهير بمدينة السادس من أكتوبر، وبحوزتهم المسروقات عبارة عن سلسلتين ذهبيتين، ودلايتين، وخاتم ذهب، وقطعتين تونز ذهب، و2 جنيه ذهب، ونصف جنيه ذهب، إضافة إلى مبلغ ألف دولار.

وتلقى قسم شرطة أكتوبر أول بلاغًا يفيد بسرقة كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالي من داخل فيلا مالك ألفا ماركت السابق بمدينة السادس من أكتوبر.

وتم القبض على الخادمتين وإحالتهما إلى جهات التحقيق التي طلبت النيابة من الأجهزة الأمنية سرعة إجراء التحريات حول المتهمتين للوقوف على نشاطهما الإجرامي واستكمال التحقيقات، كما وجهت إليهما تهمة السرقة.

